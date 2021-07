Ligue 2 - Toulouse : Rhys Healey veut finir "meilleur buteur du championnat"

Il avait affiché l'objectif d'inscrire 15 buts la saison dernière, il en a marqué 15. Rhys Healey a réalisé une belle première saison au Toulouse Football Club et compte encore monter le curseur lors de cette exercice 2021/2022.

Que retenez-vous du premier match de la saison ?

"Forcément déçu du résultat. On avait l'avantage, on a eu le plus d'opportunités. Déçu donc de ne pas gagner. Pour ma part, marquer lors du premier match de la saison c'est très bien. Bien pour l'équipe, bien pour ma confiance."

Un but de la tête, ce n'était pas encore arrivé à Toulouse...

"Je suis assez bon dans le timing, dans mon jump. On s'entraîne pas mal sur les corners ou les coups-francs offensifs. La balle de Branco était parfaite donc c'est bien."

Tu avais fixé 15 buts l'an dernier. Et cette fois ?

"J'ai mon objectif de buts mais surtout je veux finir meilleur marqueur du championnat.

Healey : "Je pense que je serai plus surveillé"

Tu penses que tu seras plus surveillé ?

"Oui je pense. Après la saison dernière, les défenseurs ont un oeil sur moi. C'est bien pour moi. Plus les défenseurs sont compétiteurs face à moi plus je progresse et j'ai envie de marquer des buts."

Quel bilan tu as tiré de ta première saison ?

"Les premiers mois avaient été difficiles, en plus avec le Covid, mais je me sens maintenant intégré avec la culture française. On a malheureusement échoué à monter en Ligue 1 mais c'était un bon début pour moi."

Tu as discuté avec le coach à son arrivée ?

"Le coach m'a dit qu'il aimait bien ce qu'il avait vu de mes matches. Il m'a demandé d'être très impliqué à l'entraînement pour continuer à progresser."

Avez-vous peur d'un mauvais départ comme l'an dernier ?

"On a fait un départ très lent l'an dernier. Il ne faut pas faire les mêmes erreurs. On a commencé par un point il faut continuer. Samedi, ce sera notre premier match à l'extérieur face à une difficile équipe de Nancy. Il faut respecter notre plan de jeu et ça se passera bien."

Explique-nous ta célébration avec la main sur la tête...

"C'est juste une blague un peu personnelle avec un de mes meilleurs amis en Angleterre, qui joue également. On fait ça depuis des années. Dès qu'on marque, on fait cette célébration. Il m'a envoyé un message le weekend dernier en me disant qu'il voulait voir la célébration parce qu'il était persuadé que j'allais marquer. Cela fonctionne donc on continue."