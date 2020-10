Ligue 2 | Toulouse : Rhys Healey veut mettre "15 buts cette saison"

Rhys Healey découvre la France depuis quelques semaines. L'attaquant de 25 ans a atterri dans la ville rose en provenance du MK Dons (League One) cet été. "Je ne m'y attendais pas et dès que j'ai su que Toulouse s'intéressait à moi, j'étais très heureux de m'investir très vite dans ce projet et d'entamer les discussions."

15 buts par saison, l'objectif

Rhys Healey s'est donc engagé et a ouvert son compteur but samedi dernier au Stadium face à Auxerre."Depuis que je joue au football, je me fixe cet objectif de quinze buts par saison. C'est le point de départ. Tant que je n'y arrive pas, je continue à travailler." Un joueur qui a évolué en Premier League avec Cardiff (4 matches dans l'élite du football anglais) - "Un rêve devenu réalité" - et qui découvre un nouveau championnat. "Je suis encore en train de m'adapter, ça ne fait que quelques semaines que je suis là. Je veux tout le temps gagner, je veux aider l'équipe du mieux possible. J'ai toujours beaucoup travaillé, même sans le ballon. Les opportunités viendront si tu fais ça, surtout quand tu es attaquant."

Comme tous les anglophones du vestiaire, Rhys Healey prend également des cours de français chaque semaine dans les bureaux du Stadium.

"J'allais voir Manchester City chaque weekend"

Natif de Manchester, Rhys Healey a vécu une dizaine d'années en Angleterre avant de partir à Cardiff : "J'ai commencé à jouer au football quand j'avais quatre, cinq ans. Puis je suis parti vivre au Pays de Galles, à Cardiff, avec mes parents. Mon père m'a vraiment lancé dans le football à ce moment-là. Il adore le foot, il est fou même de foot. Il regarde tout le temps les matches."

Un papa mordu de foot et fan de Manchester City : "Toute ma vie je serai aussi un fan de Manchester City. J'allais les voir jouer chaque weekend."