EN DIRECT - Ligue 2 : Toulouse veut enchaîner à Nancy

L'heure d'une nouvelle série ? Après deux matches peu enthousiasmants contre Valenciennes et Chambly, le TFC a retrouvé le goût du succès samedi face à Niort. À Nancy, club à la peine en ce début de saison, les Violets peuvent faire un joli coup et (enfin) monter sur le podium ?

Qui gagnera loin de la maison ?

Cette 13e journée de Ligue 2 envoie tous les chasseurs du Paris FC (leader) à l'extérieur. Du deuxième jusqu'au neuvième. Pour Toulouse, qui a pris huit points en cinq déplacements cette saison, l'occasion est belle pour confirmer cette dynamique de bon voyageur. Le TFC n'est jamais monté sur le podium cette saison.

La déclaration du coach Patrice Garande : "Dans une semaine à trois matches, il n'y a pas un match plus important que l'autre. Ils sont tous importants. Avant le match de Niort, on était à la recherche d'une série. C'est l'objectif, de continuer. Mise à part la gestion des jours de récupération, il n'y a pas de match plus important. Il ne faut pas tomber dans le "on a un joker parce qu'on a gagné". Non. On n'a pas de joker. Notre objectif c'est de prendre un maximum de points."

Nancy reste sur trois défaites de suite

L'ASNL, 17e au classement, reste sur trois déplacements perdus. Les Nancéiens marquent peu cette saison (10 buts, seules trois équipes font pire). Le TFC gagnera-t-il un troisième match à l'extérieur ?