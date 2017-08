Ligue 2: Tours déjà le dos au mur à Niort

Le Tours FC, lanterne rouge, tentera de marquer ses premiers points en championnat ce soir

Le Tours FC retrouve une vieille connaissance ce soir en Ligue 2, l'équipe de Niort qu'il a déjà rencontrée et battue en Coupe de la Ligue le 8 août dernier. Une victoire 4 buts à 1 mais une victoire trompeuse car ce soir là, l'équipe de Niort n'avait rien à voir avec celle qui est actuellement invaincue en championnat. Aujourd'hui en Ligue 2, les Niortais sont 6èmes du classement avec la meilleure défense. Rien à voir avec le Tours FC qui n'a encore marqué aucun point ni aucun but en Ligue 2.

Depuis la 1ère journée, cette équipe niortaise a montré sa solidité: 0-0 contre Ajaccio, 0-0 à Nancy, 2-0 devant Auxerre. Les Chamois sont les seuls avec Reims et Clermont à n'avoir encaissé aucun but et pourtant, ils ont joué contre un relégué de Ligue 1, Nancy, et un ancien cador du foot français l'AJ Auxerre. Des équipes qui ne sont plus ce qu'elles étaient mais qui caressent l'espoir de retrouver le haut niveau.

Face à ces Chamois Niortais en pleine bourre, on attend du Tours FC qu'il stoppe la spirale des trois défaites concédées contre Le Havre, Clermont et Reims et qu'il stoppe l'hémorragie de buts encaissés. Six au compteur pour aucun but marqué en trois matches. Gilbert Zoonekyndt, l'entraineur tourangeau, confirme que le TFC recherche avant la fin du mercato un attaquant de pointe qui pourrait lui permettre enfin de marquer un but. En attendant cet oiseau rare, à Niort les défenseurs tourangeaux seraient bien inspirés de ne faire aucune erreur pour au moins ramener le point du match nul.

La 4ème journée de Ligue 2 aura lieu ce soir à 20h00. Outre le match Niort-Tours FC, il faudra suivre Auxerre-Orléans, Nancy-Sochaux, Reims-Bourg-en-Bresse, Clermont-Lorient, AC Ajaccio-Paris FC, Le Havre-Valenciennes et GFC Ajaccio-Quevilly-Rouen.