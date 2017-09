Ligue 2 - Tours FC : "On est dans des étapes de montagne en permanence"

Le Tours FC affronte Brest ce vendredi à domicile à 20h dans le cadre de la 10 ème journée de Ligue 2. Les bretons, 5 ème au classement, sont redoutés par les tourangeaux qui restent sur un nul à Orléans.

En Football, le Tours FC va devoir se relever les manches ce vendredi soir pour le compte de la 10 ème journée de ligue 2. Les footballeurs tourangeaux, derniers au classement, affrontent le Stade Brestois entraîné par Jean-Marc Furlan. Les bretons, tenus en échec lors de la dernière journée 1 but partout contre le Paris FC, mais qui, avant cette contre-performance, ont enchaîné une série de 5 victoires d'affilés.

Le Tours FC, lui, aimerait déjà décrocher sa première victoire à domicile, et confirmer le bon résultat nul obtenu vendredi dernier à Orléans. De toute façon, dans l'état actuel des choses, le TFC ne regarde plus l'adversaire et sait qu'il faudra battre les meilleurs pour se sortir de ce mauvais pas.

On est encore convalescent et on redoute tout le monde. On est dans des étapes de montagne en permanence - Gilbert Zoonekynd

Jules Goda © Radio France - Yohan Nicolas

Le gardien Jules Goda, qui a joué contre Orléans, est aussi conscient des difficultés à surmonter. Ceux qui sont sur le terrain doivent montrer leur détermination. On veut gagner nos 3 premiers points.

Coup d'envoi du match à 20h au stade de la Vallée du Cher. Ce devrait être le même groupe que contre Orléans. A noter que Anthony Lippini, nouvelle recrue, ne sera pas dans le groupe.