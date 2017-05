Ligue 2 : Tours veut fêter le maintien avec ses supporters

Depuis sa victoire 3-1 la semaine dernière à Laval, Tours a quasiment validé son maintien en Ligue 2. Une mission qui semblait impossible début mars. Alors ce dernier match à domicile face au Havre, vendredi soir, est l'occasion de faire une belle fête avec les supporters.

"Il faudrait un concours de circonstance incroyable". Par ces mots, l'entraîneur Gilbert Zoonekynd donne le ton de la conférence de presse d'avant-match, ce jeudi après-midi, au centre d'entraînement du Tours FC. Certes, mathématiquement, le maintien n'est pas encore validé. Mais avec six points d'avance sur le 18e Orléans, et une différence de buts largement favorable, les Tourangeaux peuvent aborder ces deux derniers match sereinement. "Il y a du soulagement oui," avoue l'entraîneur. "On ne pensait vraiment pas qu'on serait sauvé à deux journées de la fin. On était sûr que ça se jouerait sur le dernier match à Ajaccio. L'objectif qu'on s'est fixé c'est de poursuivre la série d'invincibilité et surtout, d'offrir aux supporters une belle fête face au Havre."

"Je n'avais jamais senti un tel soutien des supporters"

Les supporters tourangeaux ont d'ailleurs prévu un défilé, avant le match face au Havre, une marche entre le magasin Ikéa et le stade. "Je suis au club depuis 5 ans, et je n'avais jamais senti un tel soutien que ces dernières semaines," se réjouit Gilbert Zoonekynd, qui regrette presque que la saison se termine. "Plusieurs joueurs vont nous quitter, ceux en fin de contrat (Jonathan Gradit) et ceux qui sont prêtés par d'autres clubs. (Denis Bouanga, Faïz Selemani, Ismaël Bennacer). C'est difficile de se projeter sur la saison prochaine". Le coup d'envoi de Tours - Le Havre sera donné à 20h30, en même temps que les neuf autres rencontres de cette 37e et avant-dernière journée de Ligue 2.