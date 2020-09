Ligue 2 - Tout ce qu'il faut savoir sur AJA-Troyes (4e j.)

Première de Gautier Lloris dans le groupe

Depuis le temps qu'on attendait ça... Recruté cet été en provenance de Nice, Gautier Lloris intègre pour la première fois le groupe icaunais en ce début de saison de Ligue 2, pour disputer le derby face à Troyes. Le défenseur central, dont le dernier match en compétition officielle remonte au 4 décembre 2019 face à Saint-Étienne, s'est blessé il y a plus d'un mois, en pleine préparation. Et si "Gogot", comme le surnomment affectueusement ses coéquipiers, en profitait pour grappiller ses premières minutes en championnat sous les couleurs de l'AJA ?

Samuel Souprayen encore absent

Blessé à l'échauffement avant la défaite contre Sochaux (0-2, 1ère j.), le capitaine et défenseur central Samuel Souprayen est toujours absent du groupe, et devrait revenir "la semaine prochaine" dixit le coach Jean-Marc Furlan. On devrait donc repartir sur une charnière Alexandre Coeff-Jubal, déjà alignée lors du revers face à Clermont (0-1, 3e j.). Sur les côtés, le latéral droit Alec Georgen sera absent contre Troyes, blessé au quadriceps gauche. Et à gauche, à voir comment l'orteil de Quentin Bernard est remis, lui qui avait dû sortir après l'heure de jeu face aux Auvergnats pour une douleur ressentie dans cette zone du pied.

Comment jouer sans "Bibi" Touré, positif au Covid-19

C'est une absence de poids : Birama Touré, pièce maîtresse du milieu de terrain auxerrois, va manquer la rencontre face à l'Estac. Testé positif au Covid-19 en fin de semaine dernière, la sentinelle était également absente lors du précédent match, contre Clermont, suspendue pour accumulation d'avertissements. Prépondérant lors de l'unique victoire en championnat des Ajaïstes à Châteauroux (2-1, 2e j.), le Malien, "notre joueur qui était vraiment au top, le plus en forme" dixit Furlan, est un titulaire indiscutable dans l'entre-jeu. Face aux Auvergnats, le technicien icaunais avait choisi de garder son 4-1-4-1 en titularisant Aly Ndom en lieu et place de Touré. Mais en conférence de presse d'avant-match, l'entraîneur a confié que du changement serait apporté dans le dispositif qui sera couché face à Troyes : "On a travaillé différemment pour modifier notre système, parce que j'ai estimé que dans le rendement (contre Clermont), c'était insuffisant." Et "pas sur l'aspect défensif" a-t-il précisé. Sous-entendu : c'est l'animation offensive qui a pêché. Va-t-on donc repasser en 4-2-3-1 comme face à Sochaux ? Ou se dirige-t-on vers un 4-4-2 ? Et qui pour composer ce nouveau milieu ? Une paire avec au choix Ndom, Ousoumane Camara, François Bellugou, voire un milieu plus offensif qui reculerait d'un cran comme Mathias Autret ou Hamza Sakhi ? Difficile de ne pas se perdre en conjoncture. Les entraînements étant toujours fermés au public et aux médias en raison de la crise sanitaire, impossible donc de voir la moindre mise en place tactique. Et d'émettre des certitudes.

Le retour de Mickaël Le Bihan en attaque

Comme "Bibi" Touré, l'avant-centre icaunais Mickaël Le Bihan était absent contre Clermont, en raison d'une accumulation de cartons jaunes. Contre Troyes, le n°8 de l'AJA effectue son retour. Arrêté quelques jours après avoir subi une infiltration en début de semaine dernière, des soins qu'il doit prendre "régulièrement" a souligné Furlan, l'attaquant devrait logiquement reprendre sa place devant, lui qui a inscrit 4 buts contre Troyes en Ligue 2, soit l’adversaire qui lui réussit le mieux dans la division. Précieux dans son jeu dos au but face à Châteauroux mais transparent contre Sochaux comme ses coéquipiers, on attend de Le Bihan son premier but cette saison. "Je n'ai que lui devant" dit l'entraîneur auxerrois. Comprendre : "Je n'ai personne d'autre en attaque qui puisse avoir son expérience, sa capacité d'un joueur qui a déjà joué en L1 et L2 pour impacter l'adversaire. Yanis Begraoui, c'est un gamin de 19 qui va venir nous aider progressivement. Et on voit bien que Dejan Sorgic subit le contrecoup à l'entraînement de ce qu'il a vécu (il a été testé positif au Covid-19 mi-août). Après le match contre Clermont, il a eu un coup de barre terrible dans la semaine."

Un arbitre expérimenté au sifflet

C'est un des hommes en noir les plus rodés qui sera au sifflet pour cet AJA-Troyes : Olivier Thual, 452 matches arbitrés depuis le début de sa carrière, dont 262 en Ligue 1 et 113 en Ligue 2. Il sera assisté d'Iléas Daoudi et de Cyril Saint Cricq Lompre, avec Ali Djedid en 4e arbitre.

Un derby qui se refuse depuis un moment à l'AJA

C'est bien simple : l'AJA a perdu les cinq dernières confrontations face à l'Estac en Ligue 2. Pire : la dernière victoire des Auxerrois dans le derby contre les Troyens remonte au 15 septembre 2014 au stade de l'Aube. Succès 2-1 grâce à un doublé de Yannis Mbombo. Soit sept matches de suite sans gagner contre Troyes. Le club aubois n’a perdu qu’une fois lors des 10 dernières confrontations.

L'une des clés du match : ne pas céder aux provocations

C'était le mot d'ordre de Jean-Marc Furlan toute cette semaine à l'entraînement, et cela a été répété devant les journalistes : "Il ne faudra pas céder aux provocations" de l'adversaire. Celles qui avaient entraîné la perdre de l'AJA lors des deux confrontations de la saison passée, soldées par deux défaites et une pluie d'expulsions côté icaunais. On rembobine : match aller en septembre 2019 (8e j.), revers 1-2, carton rouge pour Mickaël Le Bihan peu avant la pause pour un coup de tête sur Yoann Salmier qui l'avait accroché auparavant, Jean-Marc Furlan expulsé dans la foulée pour contestation. Match retour de la 26e j. fin février dernier ? Défaite 2-3, nouvelle biscotte rouge toujours avant la pause pour Birama Touré pour une petite poussette sur Jimmy Giraudon qui en rajoute, et expulsions à la mi-temps du préparateur physique auxerrois Thomas Joubert et du coach adjoint icaunais Michel Padovani, coupables d'avoir traités le corps arbitral de "clowns" et d'"amateurs". Pour éviter de perdre des points face aux Troyens, il faudra avant tout ne pas perdre ses nerfs...