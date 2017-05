Ligue 2 : l'entraîneur des gardiens du Havre AC ne sera pas reconduit

Les dirigeants du Havre AC souhaitent reconduire la quasi totalité du staff pour la saison prochaine, à l'exception de l'entraîneur des gardiens. Après quatre années au Havre, François Seguin est invité à quitter le club.

Le HAC possède la meilleure défense du championnat et ses gardiens détiennent, cette saison et à un match de la fin, le plus grand nombre de clean-sheet (17) réalisées en Dominos Ligue 2. Pourtant, c'est dans ce contexte que l'entraîneur des portiers normands vient d'être poussé vers la sortie, selon nos informations. En fin de contrat au mois de juin 2017, et toujours selon les informations de France Bleu Normandie, François Seguin n'a en effet reçu aucune proposition, à l'occasion d'un entretien avec sa direction en début de semaine. Steven Mandin (préparateur physique) reste lié au club. Lilian Nalis (entraîneur adjoint) et Christophe Névès (préparateur athlétique) ont de leur côté reçu une nouvelle proposition de contrat.

Selon nos informations, la raison de l'éviction de François Seguin n'a rien à voir avec les résultats obtenus avec son numéro 1 Fabien Farnolle ou encore avec son numéro 2 Yohann Thuram, mais plutôt à des divergences entre lui, sa direction et l'entraîneur en chef Oswald Tanchot. Depuis la prise de fonction de l'ancien adjoint de Bob Bradley, la relation s'est en effet tendue. Le coach et son collaborateur ne s'entendent pas, ou plus, et Oswald Tanchot ne se verrait pas poursuivre l'aventure dans ces conditions. Avant d'arrivée au HAC en 2013, François Seguin est notamment passé par Rennes, Sedan et Châteauroux.

François Seguin (à gauche) est ici avec l'ancien adjoint d'Oswald Tanchot et de Bob Bradley, Philippe Bizeul © Maxppp - Emmanuel Lelaidier

Parmi les entraîneurs des gardiens pressentis pour succéder à François Seguin : Gregory Malicki, 43 ans et ancien portier du Stade Rennais où il fut la doublure de Christophe Revault (1999 / 2000). Le nom d'Olivier Blondel circule également. Agé de 37 ans, l'ancien gardien du HAC (1998 / 2008) a aussi porté le maillot de l'Estac, où il a croisé la route de Yohann Thuram.