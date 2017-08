Ligue 2 : tout sourit au Havre AC, vainqueur du Paris FC

Facile en première, le HAC a souffert en seconde mi-temps, mais il a su tenir sur la pelouse du Paris FC. Troisième victoire en trois matchs de championnat, pour les normands (0-3). Le Havre AC conserve la tête du championnat.

Avec Assifuah, c'est à chaque fois. Tel pour être le slogan d'Ebenezer. Auteur de son quatrième but en trois matchs de Ligue 2, l'intenable ghanéen a mis son équipe sur de bons rails et a conforté sa place de meilleur buteur du championnat, à l'occasion de la troisième journée de Ligue 2, sur la pelouse du Paris FC. Chahuté au retour des vestiaires, le HAC a eu le mérite de faire le dos rond et de laisser passer l'orage, avant d'enfoncer le clou grâce à un nouveau doublé de Nathaël Julan, entré en jeu à la place d'un Jean-Philippe qui avait alors largement fatigué la défense francilienne. Troisième victoire en autant de journées pour les hommes d'Oswald Tanchot à qui, pour le moment, personne ne résiste (0-3). Le Havre AC reste leader, à égalité de points avec Reims, mais avec une meilleure différence de buts. Il signe aussi, au passage et grâce notamment à un Yohann Thuram impérial, une deuxième clean-sheet.

Dix buts en trois matchs de championnat, quatorze si l'on tient compte du premier tour de la Coupe de la Ligue. L'attaque havraise est aussi séduisante que performante. Explication d'Oswald Tanchot, entraîneur du HAC :

ECOUTEZ : Oswald Tanchot sur ses attaquants Copier

Une première : le HAC n'avait plus remporté ses trois premiers matchs de championnat depuis 1958. Cette saison là, les Ciel et Marine avaient gagné la Coupe de France, contre Socahaux.

Une attaque irrésistible

Les hommes d'Oswald Tanchot nagent dans le bonheur et respirent, voire transpirent, la joie d'évoluer ensemble. Tout est ainsi plus facile pour les attaquants, efficaces comme jamais. Et si Ebenezer Assifuah est en tête du classement des buteurs, c'est un autre havrais qui occupe la deuxième position. Son nom ? Nathaël Julan. Une sorte de "supersub" (super remplaçant) depuis le début de saison. Comme contre Auxerre, le jeune attaquant est entré en jeu en seconde mi-temps, ce vendredi, et a rapidement fait trembler les filets, d'un joli ballon piqué. A deux reprises, s'il vous plaît. Nathaël Julan est aujourd'hui épanoui, lui sur qui beaucoup s'interrogeaient récemment. Voilà ce qu'il ressent et ce qu'il répond :

ECOUTEZ : Nathaël Julan, auteur d'un doublé face au PFC Copier

Nathaël Julan : "Je clos le bec de mes détracteurs"

#HAC : Amos Youga est très heureux mais rappelle qu'il ne faut "pas s'enflammer" - #PFCHACpic.twitter.com/qGyRncW76y — Bertrand Queneutte (@B_Queneutte) August 11, 2017

"Ne pas s'enflammer", dit Youga

Auteur encore une fois d'une très grosse prestation, Amos Youga a encore largement contribué au succès des siens. Recruté cet été en provenance du Gazelec Ajaccio, son apport est incontestable et salué par tous. Travailleur acharné qui n'hésite pas à mettre le pied et qui récupère de nombreux ballons, le milieu défensif s'avère précieux. Interrogé à l'issue de la rencontre, il confirme que le HAC est actuellement dans un cercle vertueux, mais appelle chacun à ne pas s'enflammer :

ECOUTEZ : Amos Youga, avec Bertrand Queneutte Copier

#HAC : les joueurs saluent leurs supporters ! Grosse centaine à avoir assisté à cette nouvelle victoire du @HAC_Foot ! pic.twitter.com/Tn6ochIZ4n — Bertrand Queneutte (@B_Queneutte) August 11, 2017

QRM explose face à Bourg-en-Bresse !

A l'occasion de cette troisième journée de Ligue 2, QRM espérait décrocher un premier succès, après deux matchs nuls. La rencontre a pourtant tourné à la punition, au MM Arena du Mans. Les hommes de Manu Da Costa se sont lourdement inclinés : 1-4. Mathieu Duhamel, ex-havrais, a notamment manqué un penalty en seconde période.