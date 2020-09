Ligue 2 : Transformer les "signaux positifs" en points pour l'ASNL à Niort.

Après 15 jours de trêve, la Ligue 2 reprend avec un déplacement à Niort pour l'ASNL ce samedi. Avec 1 seul point au compteur après 2 journées, les nancéiens espèrent bien y cueillir leur premier succès de la saison. Jean-Louis Garcia sent son groupe progresser et il voit des signaux positifs.

Arrivée après seulement 2 matchs de championnat, la première trêve internationale aura quand même fait du bien aux joueurs de l'ASNL. "On a eu le match amical contre Metz et ensuite les joueurs ont pu avoir 2 jours de repos consécutifs. La semaine a été très satisfaisante, je sens les garçons concernés" explique l'entraîneur Jean-Louis Garcia.

Basculer vers quelque chose de positif

Pour le technicien nancéien, il y a du progrès dans son équipe, il s'appuie notamment sur la prestation de ses troupes face à Metz en match amical (victoire 1-0). Malheureusement Jean-Louis Garcia le sait bien, maintenant pour avancer ce qu'il faut ce sont des points en championnat. Et pour lui son équipe en est toute proche.

Des détails à maîtriser

Il ne manque en effet jamais grand chose à l'ASNL pour connaître une issue favorable sur les 2 premiers matchs, mais il a manqué quelque chose. Des détails, certes, mais ceux qui font tomber la pièce du bon ou du mauvais côté. "Les détails ça veut dire aussi plus d'exigence, individuelle. Plus discipline, plus concentré...jusqu'au bout. Quand est-ce qu'on presse, qu'on ne presse pas? Comment on fonctionne avec le ballon? Comment on conserve un score? Faut surtout pas être dans la position de se dire ça va venir en ne changeant rien. Il faut qu'on en fasse encore plus." reconnait Jean-Louis Garcia.

Le milieu de terrain Amine Bassi est encore plus affirmatif "Il ne nous manque rien je pense, mais le foot se décide dans les 2 surfaces, défensivement et offensivement il juste être un peu plus costauds". En tout cas tout le monde joueurs comme staff a hâte de connaître le goût de cette première victoire, il y a même de l'impatience, mais ce samedi face à Niort il ne faudra pas que cela se traduise négativement et que ça crispe l'équipe.

Remis de sa blessure au pied, le milieu de terrain Amine Bassi espère désormais débloquer son compteur but © Radio France - Johan Gand

Niort à ne pas négliger

Pour Jean-Louis Garcia, il faut être ambitieux face à ce genre d'équipes, mais il s'empresse d'ajouter qu'il ne faut surtout pas négliger ses capacités. Un groupe rajeuni, de la percussion offensive, une équipe plutôt confiante après une victoire à Guingamp et un nul contre Chambly.

Côté nancéien, 2 changements sont opérés dans le groupe. Pas des sanctions mais une façon d'instaurer une sorte de rotation afin de conserver le maximum de joueur impliqué et dans le rythme. Fischer et Lefebvre ne sont donc pas du voyage dans les 2 Sèvres, c'est Latouchent et Nguiamba qui font leur 1ère apparition cette saison.

2 entrées et 2 sorties dans le groupe de l'ASNL © Radio France - ASNL

