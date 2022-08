Ligue 2 : Traoré, Mikautadze, Centonze... Pendant la victoire, le mercato continue au FC Metz

Bernard Serin et Pierre Dreossi, président et directeur du football du FC Metz, ont fait le point sur l'avancé du mercato au sein du club grenat après la victoire (4-1) de leur équipe à Rodez. A moins de 48 heures de la fermeture du marché des transferts, plusieurs dossiers sont encore ouverts.

Bernard Serin et Pierre Dreossi

Au FC Metz, la fin du mercato s'annonce chaude.

Interrogé au micro de France Bleu Lorraine, peu après la victoire (4-1) de son équipe sur la pelouse de Rodez lors de la 6e journée de Ligue 2, le Président Bernard Serin a évoqué les dossiers en court, et notamment celui de Boubacar Traoré. Titulaire indiscutable à son retour de suspension, le milieu de terrain est convoité par Wolverhampton (Premier League) et n'a pas participé aux deux dernières rencontre des Grenats.

Pas (encore ?) d'accord pour Boubacar Traoré

"Les discussions continuent pour Boubacar Traoré, mais c'est compliqué, explique Bernard Serin. Il souhaite partir et nous ne somme pas satisfait du montant proposé. Mais avec les clubs anglais, les négociations peuvent durer jusqu'au dernier moment." Les discussions n'ont pas abouti, mais elles se poursuivent.

Mikautadze parti pour rester ?

Auteur d'un début de saison remarqué, avec déjà quatre buts et trois passes décisives, l'attaquant Georges Mikautadze est forcément surveillé. Pierre Dreossi, interrogé par notre confrère du Républicain Lorrain Angelo Salemi, a déclaré que le Géorgien "sera joueur du FC Metz cette saison", bien que "personne n'est intransférable". La rencontre de Rodez, où Mikautadze a inscrit un doublé et délivré une passe décisive, a démontre que les ambitions sportives du FC Metz pourraient fortement dépendre de la présence, ou non, du joueur dans l'effectif.

Centonze dans l'attente, Kouyaté et Maziz pourraient rester

Revenu au jeu à Rodez, Fabien Centonze a fait bonne impression puisque le latéral est impliqué sur le quatrième but. Il ne sait pas s'il sera toujours messin dans 48 heures : "Je ne peux répondre. L'incertitude, je n'y pense pas, l'objectif était de revenir et de ne pas me blesser" a-t-il dit dans l'après-match, en direct sur France Bleu Lorraine.

Les nouvelles rassurantes viennent de Youssef Maziz et de Kiki Kouyaté. "Le coach compte sur moi. Les dirigeants aussi. Il reste deux jours mais je suis sous contrat et j'ai la chance de jouer" a déclaré le milieu de terrain avant de donner rendez-vous pour la rencontre de vendredi, contre Annecy, tout comme le défenseur central Kiki Kouyaté, revenu dans le groupe à l'occasion de cette 6e journée.

Un gardien en plus ?

Un dossier supplémentaire pourrait être à gérer d'ici à jeudi, 23 heures, heure de fermeture du marché. Blessé au genou sur une action pourtant anodine à l'échauffement, Marc-Aurèle Caillard pourrait manquer plusieurs semaines selon son entraîneur, Laszlo Bölöni qui a dédié la victoire de son équipe à son gardien de but. Alexandre Oukidja suspendu, et Guillaume Dietsch prêté au RFC Seraing, c'est le tout jeune Ousmane Ba qui gardera les buts du FC Metz lors de la prochaine journée mais le club pourrait essayer de recruter un nouveau numéro 2 en l'absence de Caillard.