Ligue 2 : très appliquée, l'ASNL s'impose au Havre et se relance (0-2)

L'AS Nancy Lorraine s'est relancée à l'occasion de la 25e journée de Ligue 2. Les hommes d'Alain Perrin se sont imposés au Havre 2-0 grâce à une prestation collective soignée et des buts des recrues Ngom et Vagner. Nancy n'est plus lanterne rouge.

L'ASNL semblait au fond du trou après sa défaite à domicile face à Châteauroux il y a une semaine. Le club semble sept jours plus tard totalement relancé. Les Nancéiens se sont imposés au Havre, chez un candidat à la montée (0-2) à l'occasion de la 25e journée de Ligue 2. Avec ce résultat, l'ASNL n'est plus lanterne rouge et peut même devenir barragiste en cas de défaite par deux buts d'écart de Béziers à Metz.

Ngom et Vagner buteurs

Privé de six blessés et un suspendu, Nancy se présentait avec un duo inédit au milieu de terrain (Nguessan-Ba). Une doublette très efficace à la récupération qui permettait à Nancy de planter quelques banderilles et de concéder très peu d'occasions en première mi-temps. Après des temps forts stériles, c'est sur coup de pied arrêté que l'ASNL trouvait l'ouverture. Sur une combinaison travaillée à l'entraînement, Vagner centrait pour Séka au deuxième poteau qui remettait de la tête pour Ngom (0-1, 39e). Premier but d'Ngom en championnat avec Nancy.

Premier succès par deux buts d'écart

L'AS Nancy Lorraine revenait de la mi-temps avec les mêmes intentions. Sur une récupération haute, Vagner héritait du ballon devant la surface. Sa frappe fuyante du pied droite trouvait le petit filet du Havre (0-2, 50e). L'ASNL pliait par la suite face à des Havrais revanchards. Mais grâce à un collectif huilé, un peu de réussite et les entrées en jeu au milieu de Nguiamba et Marchetti, Nancy parvenait à conserver ce score. C'est la première fois cette saison que l'ASNL gagne avec deux buts d'écart.

Perrin content pour les joueurs

Au coup de sifflet final, les joueurs se sont tombés dans les bras. Un soulagement. L'entraîneur Alain Perrin s'est dit content pour les joueurs en conférence de presse :

"Plus que du soulagement, c'est de la satisfaction. Je suis content pour eux, pour les efforts faits depuis des semaines, l'investissement qu'ils mettent."