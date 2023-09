Ligue 2 : très costaud, Grenoble poursuit son sans faute contre Bordeaux

Une semaine parfaite. Après QRM (2-1) samedi dernier, Caen mardi (2-1), Grenoble s'est offert 2-0 contre Bordeaux sa troisième victoire en 7 jours.

Face à des Bordelais sous pression après un début de saison loin des attentes du club et de son environnement, les Grenoblois vont rapidement prendre l'avantage. Une énorme erreur du gardien girondin Straczek qui se fait piquer le ballon en voulant dribler Virgiliu Postolachi, permet à l'attaquant Moldave d'ouvrir le score dans le but vide et d'inscrire ainsi son premier but avec Grenoble dès la 14ème minute.

En tête au score le GF38 passe la suite de la première mi-temps à (bien) défendre, Bordeaux rejoint les vestiaires avec une possession de près de 68%, mais mené, butant notamment sur le gardien Grenoblois Brice Maubleu, une nouvelle fois décisif sur un coup franc à la 32e.

Rentrés à la pause Lenny Jospeh à l'occasion de doubler la mise pour le GF38 (55e), mais il ne parvient pas a tromper le gardien bordelais. Les minutes passent, Grenoble reste solide et la pression des Girondins se fait moins forte, double buteur mardi à Caen Pape Meissa Ba manque un face à face avec Straczek (73e).

Mais les Grenoblois n'auront pas à regretter ces occasions manquées. Avec un Brice Maubleu encore deux fois impérial dans les dernières minutes, ils se mettront finalement à l'abri grâce à Saikou Touray dans le temps additionnel et pourront savourer avec les presque 10.000 spectateurs du stade des Alpes leur 5e victoire en 9 journées. Le GF38 est solide. Solidement accroché à la deuxième place aussi.