Ligue 2 : trois blessés dans les rangs du HAC pour le déplacement à Valenciennes

Pour le premier déplacement de la saison du HAC, à Valenciennes ce samedi pour la deuxième journée de Ligue 2, Luka Elsner doit déjà composer avec les blessures. Quentin Cornette, Nolan Mbemba et Zakaria Diallo sont touchés. En revanche, Oualid El Hajjam, incertain, est bien dans le groupe.

Après un premier match, conclu par un triste 0-0 face à Grenoble au stade Océane, Le HAC se déplace ce samedi 6 août à Valenciennes, pour la deuxième journée de Ligue 2. Si Luka Elsner, l'entraîneur havrais, espère voir son équipe plus inspirée offensivement, il est déjà confronté aux blessures de plusieurs éléments importants de son effectif.

Quentin Cornette, victime d'une liaison musculaire au niveau du fessier sera absent "entre trois et quatre semaines" selon le Slovène. L'ailier droit avait démarré la rencontre face aux Isérois samedi dernier, tout comme le milieu de terrain Nolan Mbemba, touché aux ischios-jambiers. L'ancien rémois sera indisponible trois semaines. Enfin, Zakaria Diallo lui aussi blessé aux ischios, reprendra l'entraînement "dans quelques jours" mais ne figure pas non plus dans le groupe. Au contraire du latéral droit Oualid El-Hajjam, malgré une douleur ressentie après la rencontre face au GF 38 qui l'a privé d'entraînement en début de semaine.

De quoi faire dire à Luka Elsner que des renforts ne seraient pas superflu : "S'il y a une bonne opportunité, on devra être capable de la saisir, parce que la saison est longue et on voit tout de suite que des problèmes peuvent survenir".

L'ancien entraîneur de l'Amiens SC cible en particulier le secteur offensif, particulièrement à la peine lors de la première journée. "Un renfort capable de faire basculer une rencontre par une action, c'est quelque chose qui pourrait nous aider beaucoup", a affirmé Luka Elsner.

Le coup d'envoi du match entre Valenciennes et Le Havre AC sera sifflé à 19 heures au stade du Hainaut. La rencontre est à vivre en direct et intégralité sur France Bleu Normandie, dès 18h55, avec les commentaires de François Manoury.