Ligue 2 : trois joueurs du GF38 ont passé le match face à Amiens avec les Ultras

Ils ont l'habitude de passer leurs matchs sur la pelouse, cette fois ils ont observé leurs partenaires depuis les tribunes, avec les Ultras. Loris Néry, Loïc Nestor et Esteban Salles, trois joueurs du GF38, ont assisté à la victoire de leur club face à Amiens, ce samedi (2-1), avec un des principaux groupe de supporters.

"C'est à nous aussi d'aller à leur rencontre, c'est le moins que l'on puisse faire" - Loris Néry, défenseur du GF38

Ce match était donc l'occasion de revenir en tribunes pour certains joueurs comme Loris Néry, défenseur du GF38 : "je suis habitué depuis tout petit à aller dans le kop stéphanois. Là, aujourd'hui, c'est dans le kop grenoblois, donc ça rappelle des souvenirs. C'est bien ça", sourit-il. Son compère, Esteban Salles savoure aussi : "c'est vraiment une autre vision du match qu'on avait, même des joueurs. C'est vraiment très très différent." Le gardien explique qu'il est content d'avoir fait ça à Grenoble, lui qui n'a "jamais vraiment été dans un Kop", de son propre aveu.

Alors d'où vient cette idée ? "Avec Loris et Tonton (Loïc Nestor), on a eu cette idée de de changer un peu les codes, tout simplement de ne pas aller forcément aux présidentielles. On s'est dit on va prendre un peu de plaisir. Et c'est une très très bonne expérience, on se régale", sourit Esteban Salles. Loris Néry abonde dans le sens du gardien. "Ça fait plaisir de venir un peu au contact du public. C'est vrai que quand on est dans la tribune, on a moins de contact, on est un peu à part. Donc c'est bien de briser cette barrière des joueurs et des supporters, de se mélanger à eux." Surtout que ça rappelle des souvenirs teinté de vert au défenseur qui, plus jeune, fréquentait les kops de Geoffroy-Guichard à Saint-Etienne.