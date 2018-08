Orléans, France

Les vendredis se suivent et se ressemblent (malheureusement) pour l'US Orléans. Une semaine après le naufrage (5-1) à Metz, les joueurs de Didier Ollé-Nicolle enchaînent une troisième défaite (0-3) en autant de matchs contre l'AJ Auxerre. Pourtant, les Auxerrois n'étaient pas plus en confiance avant la rencontre puisqu'ils restaient eux-aussi sur deux défaites en ouverture de championnat.

Mais l'ouverture du score de l'ancien orléanais Mickaël Barreto, dès la 3ème minute, a contribué à la bonne marche de l'AJA et à mettre (s'ils en avaient besoin) la tête des jaune et noir encore plus sous l'eau. L'USO n'aura jamais été capable d'être dangereux offensivement pour répondre au doublé auxerrois de Yanis Merdji (42e, 54e). Pour notre consultant Joel Germain, "il y a beaucoup de travail, mais un travail qui doit être réalisé normalement en préparation".

Ce mardi, Orléans revient sur le terrain de la Source avec le premier tour de Coupe de la Ligue contre Béziers. Lors de la 4ème journée, vendredi prochain, l'USO se déplacera à Niort.

