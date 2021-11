Ligue 2 : trop frileux, le HAC rate le coche contre Amiens

Un scénario frustrant, rageant, mais tellement logique. Le HAC a été accroché par Amiens, l'avant-dernier (1-1), ce samedi au Stade Océane, sur un penalty de Lusamba encaissé dans les ultimes instants pour une main de Mayembo. La soirée aurait même pu être encore plus cruelle si les Picards n'avaient pas manqué deux énormes occasions dans les arrêts de jeu. "Ce qui m’a considérablement déplu, ce sont nos errances après l’égalisation. On fait n’importe quoi sur les minutes qui suivent, on se désorganise complètement. On n’a pas le droit", s'est agacé le coach Paul Le Guen.

A force de jouer avec le feu....

Depuis la 42e minute, les Havrais menaient grâce au 5e but inscrit cette saison par Quentin Cornette, le 3e sur coup franc. Sa frappe flottante, très bien travaillée, avait piégé Gurtner, coupable d'une grossière faute de main. Auparavant, les deux équipes s'étaient montrées dangereuses à tour de rôle. Côté havrais, une frappe d'Alioui avait obligé le gardien amiénois à se coucher et une autre de Boutaïb avait trouvé le poteau. Côté picard, Xantippe avait loupé l'immanquable, seul à quatre mètres du but de Yahia Fofana, tandis que la tentative de Lusamba était passée au ras du montant.

Si on affiche un tel niveau, on ne sera pas sur le podium. Paul Le Guen

En seconde période, les Ciel et Marine ont donné la désagréable impression de se contenter uniquement de défendre. "Après avoir marqué, on a surtout pensé à garder le score. On est restés acculés dans nos 40 mètres", admet volontiers Cornette. Offensivement, les Havrais n'ont plus rien montré et la pression amiénoise s'est intensifiée au fil des minutes. Bamba a été sanctionné d'un avertissement pour simulation alors qu'un penalty n'aurait sans doute pas été scandaleux. Ce même Bamba a également expédié loin du cadre un coup franc pourtant bien placé.

Mais la sanction, qui pendait au nez des Havrais, a fini par tomber dans la dernière minute du temps réglementaire, privant ainsi le HAC d'une victoire qui lui échappe depuis trois journées. Avec deux seuls points glanés sur les neuf derniers mis en jeu, les hommes de Paul Le Guen se retrouvent désormais 6e après seize journées. "Le Top 5 ? C’est complètement anecdotique. Je ne dis pas que je m’en fiche, mais pas loin. Si on affiche un tel niveau, on ne sera pas sur le podium, c’est évident, assène Paul Le Guen. Et d'ajouter : Il faut bien convenir qu’on a manqué de maîtrise et qu’on n’a pas su profiter de l’ouverture du score. On n’a pas suffisamment gardé le ballon, on n’a pas été suffisamment menaçants en seconde mi-temps. On n’était pas à l’abri de ce genre de mésaventure."

"Au classement, on est toujours là, ce ne sont pas ces deux-trois moins bons matches qui vont nous enterrer non plus", relativise Cornette.

Le HAC disputera son prochain match le dimanche 28 novembre face à Chauvigny (N3) pour le compte du 8e tour de la Coupe de France. La rencontre se jouera à Châtellerault, dans la Vienne. Coup d'envoi à 15 h.