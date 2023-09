Ligue 2 - Trop imprécis en attaque, le FC Annecy concède le nul sur sa pelouse face à Troyes

Dès l’entame du match, les joueurs de Laurent Guyot ont mis la pression sur les visiteurs. Cinq premières minutes bien négociées, les Reds étaient dominateurs, mais sans réussir à inquiéter le gardien de l’ESTAC. Après avoir laissé passer l’orage, les Troyens feront passer le premier frisson dans les tribunes du Parc des Sports avec un ballon trainant dangereusement devant le but de Florian Escales (7’). Le portier annecien obligé de s’employer dans la foulée (8’) et de sortir sa première parade sur une frappe croisée. Par la suite, le jeu s’équilibrait avec pour conséquence de faire somnoler les 6.349 spectateurs. Quinze minutes soporifiques, jusqu’à une contre-attaque des Reds menée par Warren Caddy et Antoine Larose (24e). Mais l’attaquant annécien faisait le mauvais choix et était repris, dans la surface, par la défense troyenne.

Zéro tir cadré

L’action avait le mérite de réveiller le FC Annecy qui enchaînait les occasions. La demi-volée de Yacouba Barry (27’) passait à gauche du but de l’ESTAC. Antoine Larose était trop court sur un centre de Moïse Mahop (30’) et le même Larose manquait encore le cadre (30e), sa frappe passant à gauche du but troyen. Les Reds terminaient fort mais manquaient de précision, 10 tirs en première période et aucun cadré.

Dès le retour des vestiaires, les Reds poussaient à nouveau. La reprise de Larose, encore lui, passait au-dessus (53’) mais comme en première période, ce sont les Troyens qui allaient obtenir la première grosse occasion. Kyliane Dong frappait à bout portant sur Escales (57’), nouvelle parade reflexe du gardien annécien. Si l’alerte avait le mérité de piquer au vif les joueurs de Laurent Guyot, elle n'améliorait pas leur efficacité offensive, la frappe de Martin Adeline s'envolait dans les nuages (65').

Troyes manque le hold-up

Poussés par leur public, les Haut-Savoyards tentaient le tout pour le tout lors des vingt dernières minutes. Mais à force de pousser, ce sont les Troyens qui s'offrait la plus belle occasion de cette seconde période. Quasiment seul face à Escales, Saïd manquait de peu le hold-up (89'). Le score ne bougera pas, 0 à 0 à la fin de la rencontre, si le FC Annecy ne perd pas et enchaîne un cinquième match sans défaite, il n'a toujours plus réussi à s'imposer depuis un mois. Après six journées, les Reds occupent la 14e place du championnat (7 points).