Ligue 2 - Gare au trou normand pour Sochaux contre Caen

Pas de pitié pour les Normands ! Vainqueur convaincant du Havre, Sochaux, 5ème, repasse en mode conquérant ce samedi à Bonal contre Caen, 15ème. Qui plus est à domicile où, en 2022, les Jaune et Bleu se doivent de battre des mal classés. La quête de la Ligue 1 passe (aussi) par là.

Ils ne seront peut-être que 5 mille dans les tribunes de Bonal ce samedi, jauge sanitaire oblige, mais les supporteurs du FCSM attendent leurs protégés au tournant face à Caen à l'occasion de la 21ème journée de Ligue 2. La victoire au Havre, aussi belle et probante soit-elle, ne doit pas rester sans suite. Face à d'autres Normands, 15èmes, et à la lutte pour le maintien, les Jaune et Bleu seraient bien inspirés d'enchaîner une nouvelle victoire pour rester dans le TOP 5. Vaincre, enfin, un mal classé prouverait surtout que Sochaux est réellement taillé pour jouer la montée. Et pourrait même le propulser, provisoirement, en tête du classement !

Gagner en constance

Omar Daf s'est montré confiant ce vendredi lors de la conférence de presse d'avant-match, mais sans se départir de sa prudence habituelle à distiller des informations à la presse. Inutile d'aborder l'enjeu comptable de ce match "c'est un championnat très serré, ça va se jouer à 1, ou 2% de différence, pour l'instant, on est bien dans notre championnat, il faut continuer" souffle le coach du FCSM. Daf a surtout demandé à son équipe "de gagner en constance, en régularité", a loué les qualités de l'adversaire "taillé pour la montée même s'ils sont en bas de classement", a envié leur mercato "ils ont fait venir Nuno Da Costa l'été dernier, toutes les équipes se renforcent".

Un attaquant toujours recherché

Justement, à Sochaux, c'est le calme plat du côté des arrivées "Je reste optimiste, il nous faut toujours un attaquant pour être plus armés. Yann Kitala, même s'il fait une bonne entrée contre Le Havre, ne peut pas être notre "recrue" hivernale. On ne peut pas changer de discours à chaque bonne performance d'un joueur" semble s'impatienter le coach sochalien, délesté néanmoins du poids que représentait la gestion d'Adama Niane, finalement prêté à Dunkerque. Le technicien des Jaune et Bleu réintègre Maxime Do Couto, remis du COVID, et Abdallah Ndour dans son groupe pour ce duel face à Caen.

Caen amoindri mais toujours positif .... surtout en déplacement

Du côté Caennais, ce déplacement à Sochaux va lancer l'année 2022 de l'équipe de Stéphane Moulin. Privé de match la semaine passée contre Niort en raison du COVID, le Stade Malherbe débute sa phase retour à Bonal avec neuf joueurs absents pour diverses raisons (Covid, blessures, et suspensions). "S'adapter est le mot à la mode de Caen" tente de relativiser le coach caennais avant ce rendez-vous en terre sochalienne où Adolphe Teikeu pourrait faire ses grands débuts dans la défense caennaise. Les Normands, annoncés comme prétendants à la montée, vivent une saison aux antipodes de leurs objectifs. Les Malherbistes ne parviennent pas à se sortir des bas fonds du classement. Capables d'aller gagner à Toulouse, et de perdre dans la foulée à D'Ornano contre Valenciennes, leur irrégularité les oblige à venir à Sochaux pour gratter un point au minimum. Le FCSM, vainqueur à l'aller au terme d'un match au scénario fou, va devoir se montrer créatif et opportuniste en attaque pour enfin se défaire d'un mal classé à Bonal.

La stat : Caen n'a perdu qu'une seule fois à l'extérieur, à Ajaccio, le leader, et c'était il y a quatre mois !

C'est notre plus grand regret, ça sera un vrai manque pour nous, on connaît leur importance pour faire le job et nous pousser à aller faire des résultats - Omar Daf sur l'absence des Ultras de la TNS

Sans la Tribune Nord Sochaux

Sochaux a besoin de redevenir intraitable devant son public, et même sans la Tribune Nord Sochaux qui s'oppose aux dernières règlementations gouvernementales dans les enceintes sportives en extérieur "Comment vivre notre passion assis, masqués et distancés ?" se désole le groupe d'Ultras dans un communiqué sur son compte Facebook "le groupe de la TNS ne sera plus actif à l'intérieur du stade Bonal (le bloc C en places debout est fermé) mais libre à chacun de se rendre au match à titre personnel, dans la seconde Nord pour ceux habituellement en bloc C" précise encore la TNS qui "envoie toute sa force au staff, à l'équipe et à toutes les composantes du club" pour aider, même à distance, les Jaune et Bleu à prendre les trois points.

La rencontre Sochaux-Caen est à vivre en direct et en intégralité dès 18h45 ce samedi avec les commentaires de Hervé Blanchard depuis le stade Bonal (coup d'envoi 19h). Une minute de silence sera observée avant le coup d'envoi pour rendre hommage à Edgard Despert, disparu à l'âge de 87 ans, et ancien président de l'association FCSM.