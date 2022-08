Ligue 2 : Ui-jo Hwang va quitter les Girondins de Bordeaux pour le club anglais de Nottingham Forrest

Plus c'est long, plus c'est bon ! L'attaquant coréen des Girondins de Bordeaux, Ui-jo Hwang, va enfin rejoindre Nottingham Forrest. Il a donné ce lundi son accord après plusieurs semaines de réflexion. Les Marine et Blanc avaient, eux, déjà accepté l'offre de 4 millions d'euros (+1 million d'euros de bonus) en provenance du club anglais depuis plusieurs jours. Ui-jo Hwang a rejoint l'Angleterre ce mardi pour passer sa visite médicale et signer son nouveau contrat. Un contrat de 3 ans.

Mais il pourrait ne pas rester longtemps Nottingham Forrest car il est "possible" qu'il soit prêté dans la foulée à l'Olympiakos selon son entourage. Les deux clubs ont le même propriétaire. Arrivé à l'été 2019, l'attaquant coréen aura inscrit 29 buts sous le maillot bordelais en 98 matchs. Il a également délivré 7 passes décisives en trois saisons en Gironde. Il était récemment devenu le meilleur buteur asiatique de l'histoire de la Ligue 1.