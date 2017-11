Ligue 2 : ultra réaliste sur la pelouse de Nancy, le Havre AC l'emporte et remonte sur le podium

Large victoire pour le Havre AC, sur la pelouse de Nancy, à l'occasion de la 17ème journée de Ligue 2 (3-0). Le HAC a enchaîné un sixième match sans défaite et une seconde victoire en championnat. Les normands remontent sur le podium.

Le Havre AC a infligé à Nancy sa première défaite de la saison à domicile, ce mardi, à l'occasion de la 17ème journée de Ligue 2 (0-3), sur la pelouse de Marcel Picot. Nouvelle clean sheet et succès acquis grâce à beaucoup de réalisme, face à des lorrains souvent dominants mais maladroits. Réalisations signés Jean-Pascal Fontaine (25', 28') et Zinédine Ferhat (90'+2). Coup de chapeau à la défense havraise, solide et courageuse, et à un Yohann Thuram en grande forme, auteur de nombreux arrêts. Le HAC réalise une superbe opération au classement : les normands remontent sur le podium et s'emparent seuls de la troisième place.

Zinédine Ferhat est de retour !

Si Jean-Pascal Fontaine a signé un superbe doublé, Zinédine Ferhat est aussi l'un des grands acteurs de cette rencontre. Après un passage à vide, l'international algérien a confirmé qu'il était de retour sur le devant de la scène. Il a conforté sa place de meilleur passeur du championnat, signant face à Nancy sa neuvième passe décisive de la saison. Il a aussi inscrit le troisième et dernier but de la rencontre.

Samba Camara récompensé!

Longtemps écarté des terrains après une grave blessure au genou la saison dernière, Samba Camara a joué son cinquième mach de Ligue 2 cette saison, le premier en tant que remplaçant. Entré comme latéral droit à deux minutes de la fin du temps réglementaire, le défenseur central a signé sa toute première passe décisive pour Zinédine Ferhat dans les arrêts de jeu.

Samba Camara est au micro France Bleu de Bertrand Queneutte :