Ligue 2 : Un 2ème joueur positif au COVID à Sochaux, très diminué face à Rodez

Ce n'est pas encore une hécatombe. Mais le FC Sochaux-Montbéliard n'est décidément pas épargné par le COVID ! Après Florentin Pogba, détecté positif avant le match à Toulouse, c'est un autre titulaire qui va manquer à l'appel pour la rencontre de la 4ème journée de Ligue 2 ce samedi au stade Bonal face à Rodez. "Il s'agit d'un autre joueur important de l'équipe" a annoncé ce midi, Omar Daf, lors du point presse d'avant match. Le coach du FCSM n'a pas, comme pour Pogba, révélé le nom de son joueur contaminé (par respect de la vie privée du joueur en question) mais cette deuxième défection en moins d'une semaine pose un sacré casse-tête au technicien sochalien, également confronté aux blessures d'autres joueurs clés.

"Pour le joueur, c'est l'incompréhension" - Omar Daf, coach de Sochaux

Omar Daf a paru autant dépité qu'étonné par ce deuxième cas de COVID dans son effectif_"Je l'ai encore eu au téléphone ce matin, il est déçu parce qu'il n'a pas de symptômes, il se sent bien, pour lui c'est incompréhensible"témoigne le coach des jaune et bleu "Il m'a dit, "coach, après le match de Toulouse, on est rentrés (NDLR : 4h30 mardi matin), je suis resté chez moi". Omar Daf détaille encore la journée de son joueur "Il était négatif pour le déplacement à Toulouse, et là, il est positif alors qu'il n'a croisé quasi personne à part ses coéquipiers le mardi pour refaire des tests. Pour le joueur, c'est frustrant, et pour moi en tant que coach, je vais devoir encore me passer d'un joueur très important"._ Le reste de l'effectif a été testé négatif, chacun peut donc postuler pour le match de Rodez.

Lopy out, Kaabouni in ?

Omar Daf ne devrait pas pouvoir compter sur Florentin Pogba qui ne s'est pas entraîné de la semaine en raison de son confinement. "On attend encore des résultats mais c'est compromis". Pour Joseph Lopy, sorti sur KO à la dernière minute du match à Toulouse, la participation du milieu de terrain du FCSM est là aussi plus qu'incertaine, voire impossible "A l'hôpital de Toulouse, ils n'ont pas jugé nécessaire de lui faire passer un scanner, ils l'ont laissé repartir à l'hôtel (il est rentré le mardi en train). Mais nous, on lui a fait faire des examens hier (jeudi) à Dijon. Il y a très peu de chances qu'il joue contre Rodez. On va respecter les décisions du staff médical, et surtout la santé du joueur avant tout". Pour Fabien Ouréga, souffrant du pied (et sorti à la pause à Toulouse) "c'est délicat" dixit Daf, même discours pour Abdallah Ndour.

En tout, ce sont 5 joueurs titulaires potentiellement absents face aux Ruthénois. Ce qui fait dire à l'entraîneur des jaune et bleu "C'est problématique pour le match de Rodez, je veux que l'on produise du jeu, que l'on soit conquérants, de donner du spectacle à nos supporteurs, qu'on ait ce jeu porté vers l'avant mais voilà, quand on est diminués et qu'on ne peut pas le faire, c'est frustrant". Seule bonne nouvelle, le retour peut-être précipité mais apprécié de Younès Kaabouni après 9 mois d'absence (rupture des ligaments croisés du genou en janvier) "Younès a joué deux matches avec la réserve. Je préférerais lui laisser du temps pour retrouver son meilleur niveau, mais là, il va peut-être revenir plus vite que prévu".

Jauge ramenée à 5 mille spectateurs, les Ultras de retour en tribune Nord

Des supporteurs qui ne seront finalement pas aussi nombreux qu'espéré. La dérogation préfectorale d'autoriser jusqu'à 6 500 personnes a finalement été annulée annonce ce vendredi le FCSM sur son site officiel. La capacité d'accueil revient, comme face à Troyes, à 5 mille spectateurs maximum. Il devrait y avoir dans le public le retour des Ultras de la TNS. La Tribune Nord Sochaux va réinvestir les travées de Bonal mais pas à son emplacement habituel. Le bloc C, situé derrière le but, est fermé en raison du protocole sanitaire qui interdit les tribunes "debout". Les Ultras pourront s'installer en seconde Nord, donc dans l'anneau supérieur, en respectant évidemment la distanciation physique et en portant le masque comme l'ensemble du public. Ce soutien devrait être appréciable et plus qu'apprécié par les joueurs du FCSM.

La rencontre Sochaux-Rodez est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort-Montbéliard dès 19h avec les commentaires de Hervé Blanchard et Matheus Vivian