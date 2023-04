Ligue 2 : un autre rendez-vous capital pour le FC Metz qui accueille le Paris FC

C'est l'antépénultième match de la saison à domicile pour nos Grenats. Ce samedi, le FC Metz accueille le Paris FC, pour le compte de la 33e journée de la Ligue 2. Invaincus en championnat depuis 19 matchs, les Messins veulent contre le second club de la capitale, trois nouveaux points pour continuer sur de bons rails, leur course à la remontée. En cas de victoire et si les Girondins ne s'imposent pas à Valenciennes, ils reprendront la deuxième place au classement.

Camara suspendu, Udol touché à une cheville

Le succès grenat contre l'ASSE a laissé quelques traces. Expulsé à Geoffroy Guichard, le prometteur Lamine Camara est suspendu pour la réception du PFC, ce samedi, et le déplacement à Niort, la semaine prochaine. Pour le remplacer, deux options, une plus défensive avec Habib Maïga, l'autre plus offensive avec Youcef Maziz. Coach Bölöni assure qu'il a déjà pris sa décision, mais il n'en dira pas plus.

Autre sujet d'inquiétude : la cheville de Matthieu Udol. Touché contre St Etienne, il a été laissé au repos durant une partie de la semaine, mais le capitaine messin devrait tenir sa place contre le Paris FC.

Arthur Atta, pour des problèmes musculaire, devrait déclarer forfait pour ce match.

Le Paris FC et son trio offensif inquiètent le staff messin

Bien calé dans le ventre mou du championnat, Le PFC, que les Grenats avaient largement battu à l'aller, 4 à 1, est capable du pire comme du meilleure cette saison, et à ce titre, elle inspire de la méfiance à l'entraîneur messin. Coach Bölöni redoute notamment le trio offensif de son équipe et notamment son meilleur buteur, Morgan Guilavogui, auteur de 13 réalisations.

La semaine passée, le PFC a largement battu Nîmes (3-0), mais s'est incliné à Caen et contre l'ASSE.

La Gruppa fête ses 10 ans

A l'occasion de cette rencontre, la Gruppa fêtera son 10ème anniversaire, avec tifos et autres animations. Ce groupe ultra, crée en septembre 2012 malgré la relégation en National, compte 300 membres qui mettent l'ambiance en Tribune Ouest Basse. L'un de ses leaders, Pierre, explique, que la Gruppa revit cette saison, après le traumatisme de la saison dernière en L1.

FC Metz - Paris FC, coup d'envoi à 19 heures, à suivre sur France Bleu Lorraine dès 18h30 avec les commentaires de Thomas Jeangeorge et Gaby Dalvit.