Ligue 2 : Un blessé, un exclu et un point pour le Stade Brestois au Havre

Le Stade Brestois a consolidé sa deuxième place au classement de la Ligue 2 en faisant match nul au Havre (1-1) grâce à un nouveau but de Gaëtan Charbonnier. Mais il rentre avec Faussurier bléssé et Chardonnet exclu.

Brest, France

Le match. Il se passe toujours quelque chose entre Le Havre et Brest. On se souviendra de ce déplacement, comme on se souvient du match de play-offs de l'an dernier, ou de la rencontre de coupe de la Ligue de cette saison. Brest repart cette fois-ci avec un point, un exclu, et un blessé.

Le match commence par la blessure de Faussurier, titulaire malgré un mollet douloureux dans la semaine (10e). Un début timide. L'attaque peine à construire, et la défense flotte. Sur une phase arrêtée, elle oublie Bain qui ouvre le score de la tête (24e).

Comme souvent cette saison, Brest refait surface... Grâce à l'expulsion - très sévère - du Havrais Lekhal (40e). Le retour aux vestiaires est électrique. Et Charbonnier égalise dès le début de la seconde période (48e).

Malgré sa supériorité numérique, et quelques occasions pour Mayi notamment, Brest ne parvient pas à marquer le deuxième but. Il assure le nul puisqu'il a fini, à son tour, à dix après l'exclusion - tout aussi sévère - de Chardonnet (84e) pour Monsieur Moktari.

L'homme du match

Comme souvent cette saison, Gaëtan Charbonnier.

Cette saison, en Ligue 2, le buteur brestois n'était jamais resté plus de trois matchs sans marquer. Il a mis fin à la série en égalisant de la tête, au retour des vestiaires, après un service de Quentin Bernard.

Discret en première période puisque le jeu brestois a souvent penché sur les ailes, il a été précieux dans le jeu après la pause. Il a souvent servi de point de fixation, et il a souvent orienté le jeu.

Gaëtan Charbonnier en est désormais à dix-sept buts, cette saison.

Les réactions