Ligue 2 : un Clermont Foot frustré fait match nul (1-1) contre le RC Lens

Face aux "sang et or", les "rouge et noir" ont montré un beau visage. Mais les clermontois n'ont pu obtenir qu'un match nul au stade Gabriel Montpied ce samedi après-midi. Ils échouent ainsi à conquérir la première place du classement de Ligue 2, qu'ils doivent partager avec 4 autres clubs.

Un match de haut niveau entre le Clermont Foot et le RC Lens

Clermont-Ferrand, France

Le nouveau président Ahmet Schaefer devra se satisfaire du record de spectateurs cette saison au stade Montpied. 6.300 spectateurs se sont amassés au stade afin de voir leur équipe dans ce qui devait constituer un match de gala. Mais sur le terrain, les joueurs de Clermont n'ont pu faire mieux qu'un nul contre le RC Lens, ce samedi, lors de la troisième journée de Ligue 2.

Adrian Grbic, encore

C'est encore la première recrue du mercato estival clermontois qui a ouvert le score, à l'heure de jeu. La pépite autrichienne Adrian Grbic va inscrire son troisième but de la saison en Ligue 2, et son deuxième penalty. En cause, un méchant tacle sur le défenseur Vital Nsimba. La prestation de l'espoir autrichien ne doit pas éclipser la bonne performance du nouveau portier clermontois. Maxime Dupé a eu, en effet, fort à faire face à l'attaque lensoise. Les hommes de Philippe Montanier auront ainsi leur revanche à la 85e minute, lorsqu'il aura à une frappe sur penalty (encore) de Mauricio, pour une faute de main dans la surface.

Un penalty litigieux

A la sortie du terrain, les esprits étaient un peu échauffés, après cette main dans la surface. "C'est bête de prendre un but de ce genre" analyse à chaud l'attaquant de Clermont Julio Dionisa. "Nous, joueurs, on se remet en cause après chaque match. J'espère qu'eux (le corps arbitral, ndlr) feront de même" estime-t-il. Même son de cloche pour le coach Pascal Gastien, "frustré".

"Je comprends pas comment on peut siffler penalty sur ça, et pas siffler un carton rouge sur le penalty qu'on obtient nous"

Après ce match nul, Pascal Gastien se dit quand même fier, même si le travail pour être au haut niveau est encore conséquent. "Faut qu'on reste les pieds sur terre. On a vu qu'aujourd'hui, il y a encore une différence. On a été au niveau de Lens sur 70-80 minutes, mais pas sur 90. Il faut encore qu'on travaille" analyse le coach clermontois.

Après cette troisième journée, le Clermont Foot reste leader du championnat avec 7 points. Il partage cette première page ex-aequo avec Lorient (avec qui les clermontois partagent la même différence de but), Rodez, Chambly et Lens.

Prochain match pour le Clermont Foot dès mardi, au stade Gabriel Montpied pour une rencontre de Coupe de la Ligue contre Le Havre AC. La Ligue 2 reprend ses droits pour la quatrième journée vendredi prochain avec un déplacement à Orléans.