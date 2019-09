Ligue 2 : un Clermont poussif et peu rigoureux chute face à sa bête noire, Lorient (2-0)

Le Clermont Foot réalise une mauvaise opération à domicile, en chutant face au FC Lorient (2-0). Atones en première période, les clermontois ont tenté de réagir après la mi-temps, mais ont vu un cruel manque d'efficacité devant le but et des erreurs de rigueur.

Clermont-Ferrand, France

"On était pas à l'heure au match". La pique acerbe de Pascal Gastien à ses joueurs résume, à peu de choses près, ce match au stade Gabriel Montpied. Car il fallait bien être à 14h45 dans les tribunes du stade afin de ne pas louper le premier but de la partie. Dès la deuxième minute, Yoane Wissa fait trembler les filets de Maxime Dupé. Après ce très mauvais début de match, les clermontois vont tenter de réagir, mais ils manquent d'efficacité, comme lorsque la pépite autrichienne Adrian Grbic a, à ses pieds, la balle de l'égalisation. C'est finalement un vieux briscard, Sylvain Marveaux, ancien du Stade Rennais et de Newcastle, qui clôt les débats en enfonçant le clou à la 21e minute de jeu. Les clermontois, trahis par le frère d'un certain Joris Marveaux (au club entre 2006 et 2008) et par leur ancien capitaine Julien Laporte, ne réussiront jamais à revenir.

Une seconde mi-temps plutôt agréable

Pourtant, la deuxième période du match aurait pu être favorable à un retour des clermontois. "Il nous a manqué ce but qui nous aurait permis de nous relancer" estimait Pascal Gastien à la sortie du match. Les rouge et noir vont se procurer bon nombre d'occasion, par l'intermédiaire de Rajot, Iglesias ou encore Phojo. A la 85ème minute, une frappe-centre molle aurait pu tromper le valeureux et résistant Paul Nardi.

Mais le gardien lorientais gardera sa cage inviolée. Et, ce, même après que Maxime Etuin reçoive un carton rouge pour une vilaine faute sur Grbic. Les clermontois n'auront pu stopper cette mauvaise série : depuis le 15 octobre 2004, le Clermont Foot n'a jamais remporté un match à domicile contre Lorient.

"A moi peut-être de changer mon discours"

Deuxième défaite d'affilée pour les hommes de Pascal Gastien, ce nouveau revers face aux Merlus est un coup d'arrêt, après un début de saison plutôt agréable. "On va retrouver dans le ventre mou du championnat" résumait le coach des clermontois après le match. Mais il va falloir se remobiliser vite, car le prochain match arrive face aux franciliens du Paris FC. "A nous de mieux aborder les match, à moi de changer peut-être mon discours avant les matchs. Il nous manque de la maîtrise" estimait-t-il. Pour cela, il va falloir digérer cette frustration de ne pas avoir accroché au moins le match nul à domicile. "Mais, il ne faut pas qu'on perde confiance en nous" indiquait le milieu de terrain Lorenzo Rajot, titulaire ce samedi après-midi. "On a quand même réussi à les déstabiliser. Faut qu'on garde confiance et cela reviendra comme en début de saison."