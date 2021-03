Ligue 2 : un cluster au Clermont Foot, 11 joueurs testés positifs !

C'est lorsqu'on tout va bien, qu'il faut faire preuve de retenue et de prudence. Sur le terrain, comme en dehors. Lancé à grande vitesse en championnat et en position d'accession à 10 journées de la fin de la saison, le Clermont Foot est rattrapé par les affres de la crise sanitaire. C'est tout le club auvergnat qui est touché par ce cluster. Joueurs professionnels, staff et personnel administratif.

Nouveaux tests vendredi

Au total, 18 personnes ont été déclarées positives. 11 joueurs professionnels, dont les identités n'ont pas été révélées, mais aussi quatre membres du staff technique ainsi que trois personnels administratifs du stade Gabriel-Montpied. Ils subiront un nouveau test ce vendredi.

En attendant, ils ont été placés à l'isolement pendant 10 jours comme le prévoit le protocole sanitaire gouvernemental. "On avait été épargné jusqu'ici, mais là ça nous tombe dessus", regrette Pascal Gastien. Testé négatif, l'entraîneur est dans l'expectative. "On a bien évidemment annulé le match amical ce week-end".

Mardi dernier, ils ont brillé contre l'En Avant Guingamp. Et c'est donc maintenant au tour des Bretons de se faire tester. Joueurs et staff se feront dépister ce vendredi. Un membre du staff a confié à France Bleu que ce sera son... 59e test ! Les résultats sont attendus samedi matin. Les Guingampais disputeront leur prochain match samedi prochain face à Ajaccio.

Vers un report contre Amiens ?

Les dirigeants du Clermont Foot échangent en ce moment avec la commission médicale de la Ligue de Football Professionnel (LFP) pour décider de la tenue ou non du match contre Amiens programmé le samedi 13 mars au stade Montpied. Selon nos informations, on se dirige vers un report de la rencontre comptant pour la 29e journée de Ligue 2.

Éliminés de la Coupe de France (par Grenoble) les hommes de Pascal Gastien n'avaient pas de compétition à disputer ce week-end (seizièmes de finale). Une rencontre amicale contre Chamalières était prévue. Elle a été évidemment annulée.

Sans vouloir leur porter la poisse, les observateurs avisés voyaient mal comment le Clermont Foot pourrait être freiné dans son ascension vers la Ligue 1. Ce n'est pas ce cluster qui va tout remettre en cause, mais l'épidémie de Covid-19 génère toujours son lot de malheurs et d'incertitudes. Et parfois, c'est elle qui gagne...