Ligue 2 : Un de chute pour Sochaux battu sur le fil par Amiens (0-2)

Le FCSM n'est plus invaincu en Ligue 2. Amiens a mis un terme à son invincibilité en venant logiquement s'imposer ce lundi soir à Bonal 2 à 0 en clôture de la 8ème journée de championnat. Les Sochaliens sont tombés sur plus forts qu'eux et ratent l'occasion de grimper sur le podium.

Toutes les bonnes choses ont une fin. Même pour les footballeurs sochaliens battus pour la 1ère fois de la saison ce lundi soir par Amiens à l'occasion de la dernière affiche de la 8ème journée de Ligue 2 (0-2). Et le constat est simple, les jaune et bleu ont été tout simplement battus par plus forts qu'eux. Les Picards, plus à l'aise techniquement et tactiquement, ont surtout dominé la première période. Le FCSM était même heureux de rejoindre les vestiaires à égalité (0-0) après avoir été copieusement chahutés par des Amiénois emmenés par un très remuant Mendoza. L'attaquant colombien aurait dû être le Monsieur Plus de ce premier acte mais son pénalty (pour une faute de main de Paye) a trouvé la main très ferme de Maxence Prévot, le gardien sochalien. Une alerte sans frais ... provisoirement !

Une fin de match mal maîtrisée, Ndour expulsé

En seconde mi-temps, Sochaux s'est montré plus entreprenant mais avec toujours un cruel manque d'inspiration en attaque. Seuls Bédia et Lasme, entrés en fin de match, ont tenté d'inquiéter Gurtner, le portier picard, jamais réellement sollicité. De rares éclairs qui n'auront pas réussi à sortir les Sochaliens de la pénombre, au sens propre comme au figuré, avec un éclairage du stade Bonal capricieux, en passant du clair obscur à une lumière tamisée. Et alors que l'on se dirigeait vers un match nul finalement plutôt flatteur pour le FCSM, sur un ballon perdu dans les 30 mètres adverses par Kaabouni, Sochaux craquait à la 89ème minute. Ndour ratait complètement son intervention sur l'ancien sochalien Alphonse, et se faisait expulser pour un second carton jaune. Pénalty indiscutable transformé cette fois par Ciss. La douche froide, avant le "ice bucket" sur l'engagement et une nouvelle contre-attaque d'Amiens conclue par Timité. 2-0 en une minute top chrono ! Fatals Picards !

Omar Daf "Je suis en colère sur cette fin de match mal maîtrisée. On doit finir ce match à 0-0. Quand on ne peut pas gagner, il faut savoir ne pas perdre. On va apprendre de ce manque de maîtrise. On va relever la tête"

Un coup d'arrêt ?

Ce premier revers de la saison marque forcément un coup d'arrêt pour les hommes d'Omar Daf qui ratent l'occasion de prendre la 2ème place du championnat. Sochaux reste 5ème et enchaîne un deuxième match sans marquer de buts. Rien d'inquiétant mais la preuve que le FCSM vient d'afficher quelques limites dans son jeu dès lors que l'adversité se fait plus féroce. A Guingamp, ce samedi, les jaune et bleu auront l'occasion de rebondir pour repartir sur une nouvelle série positive.

Maxence Prévot, gardien du FCSM "Cette fin de match est frustrante. On a voulu pousser pour égaliser et on prend ce deuxième but dans la foulée. On aurait peut-être pas dû autant se précipiter pour essayer de gagner et mieux gérer la fin de la rencontre. Ce n'est pas un coup d'arrêt, il fallait bien qu'on perde un match (sic), on voulait faire durer cette invincibilité le plus longtemps possible, malheureusement ça s'arrête ce soir, mais maintenant, faut rebondir, on n'a pas le choix"

Un arbitrage trop sévère avec Sochaux pour Omar Daf

Le coach du FCSM a, par ailleurs, fustigé l'arbitrage de M.Stinat "L'arbitre fait deux cadeaux aux Amiénois ce soir. Sur le premier pénalty, il y a déjà une main d'un Picard avant celle de Paye. Et sur la faute de Ndour, il prend le ballon en premier". Omar Daf estime également que son équipe est trop souvent sanctionnée de cartons jaunes (6 face à Amiens (Ouréga, Pogba, Soumaré,Thioune et deux pour Ndour) "On nous catalogue comme une équipe athlétique, mais je veux bien qu'Amiens mérite sa victoire ce soir, mais sur l'arbitrage, je demande plus d'équité, plus de respect" conclut l'air grave le technicien sochalien.