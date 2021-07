Ligue 2 : un début de saison cauchemar pour le GF38

Le GF38 débute sa saison 2021-2022 de Ligue 2 par une lourde défaite contre le Paris FC (0-4) à Gueugnon. Grenoble a coulé en deuxième période et n'a pas montré grand-chose sur le terrain, pas aidé par les blessures.

Qu'il semble loin, ce soir du mois de mai, où Grenoble terrassait le Paris FC au stade des Alpes (2-0) en match de barrage, en fin de saison dernière. Ce samedi 24 juillet, les Parisiens ont puni le GF38 (0-4) pour le début de la nouvelle saison de Ligue 2. Grenoble, encore en rodage et face à de nombreux blessés, n'a pas sorti la tête de l'eau de toute la rencontre.

Dès le début, le PFC, avec son nouvel entraîneur, le strasbourgeois Thierry Laurey, a mis une forte pression, avec de nombreuses situations, par Gakpa (13') ou Guilavogui (16'). Finalement, Paris ouvre logiquement le score par Gaëtan Laura (0-1 37') suite à une subtile talonnade de Mandouki. A la pause, Grenoble n'avait rien montré, avec son attaque expérimentale, mais le pire était à venir.

Le coach, Maurizio Jacobacci, fait entrer trois joueurs à la pause, en plus de l'entrée de Monfray en première période. Mais cela n'arrange rien. Paris fait le break sur un but contre son camp de Perez, qui s'est en plus claqué sur l'action, suite à une percée de Laura (0-2 53'). Cinquième changement grenoblois.

Le PFC gère assez tranquillement la suite du match, ajoute même un troisième but (0-3 72') sur une nouvelle erreur du GF. Boissy relâche un ballon suite à une nouvelle attaque de Gaëtan Laura et cela profite à Name, trop seul pour ajuster Maubleu, par ailleurs auteur de quelques belles parades. Alfarela cloturera la marque (0-4 90'+2) sur une intervention manquée de Nestor.

Seule satisfaction de la soirée, les encouragements bruyants des supporters grenoblois pour leurs joueurs, à la fin de la rencontre.

Un match à oublier pour les hommes de Jacobacci, qui va espérer récupérer des joueurs avant la prochaine rencontre, à Auxerre le 2 août.