Ligue 2 : un défenseur belge arrive au TFC

Et de deux. Après le gardien suédois Isak Petterson, le TFC a jeté son dévolu lors de ce mercato hivernal sur une seconde recrue : le défenseur central belge, Sébastien Dewaest. Il est prêté par Genk avec option d'achat.

Sébastien Dewaest, 29 ans, a été sacré champion de Belgique avec son club, le Racing Genk en 2019. Ce grand gaillard d'1m90 pour 92 kilos évoluait avec Genk depuis 2015, il est sous contrat jusqu'en 2022.

Formé à Lille, ce droitier a été sélectionné chez les jeunes en Equipe nationale belge. Il a ensuite été enrôlé par le club du KSV Roulers en Division 2 belge puis en 2013 par le Sporting Charleroi en première division avec qui il connait en 2015 son premier match européen en tour préliminaire de l’Europa League avant d'être engagé par le KRC Genk.

Lors de la saison 2018/2019 où Genk est sacré champion de Belgique, Sébastien Dewaest reçoit un prix récompensant les meilleurs joueurs du club, il est également retenu dans l’équipe type de la saison RTBF. Le très tatoué libéro a connu avec Genk à nouveau la Ligue Europa, puis en 2019 la Ligue des Champions où il a affronté notamment Naples et Liverpool. Avec Genk, Dewaest a inscrit 16 buts en 165 rencontres.

Nous pensons que c'est un secteur de jeu dans lequel on devait se renforcer si une opportunité se présentait avec un joueur qui amène une réelle plus-value à l'effectif et à l'équipe. Sébastien est un joueur d'expérience, avec un superbe état d'esprit. Par la confirmation avec nos statistiques, on a pensé que c'était le joueur qui correspondait le plus à ce qu'on recherchait. - Damien Comolli, président du TFC