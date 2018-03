Châteauroux, France

Pour se sauver, l'ASNL n'a plus le choix. Il faut reprendre des points, et vite ! La bataille pour le maintien continue ce vendredi soir pour la 28eme journée de Ligue 2. Les Lorrains, 17èmes, se rendent à Châteauroux, 6ème.

"Ils sont désarmants"

Si les Nancéiens perdent et si Bourg-en-Bresse l'emporte face à l'AC Ajaccio, les joueurs de Patrick Gabriel se retrouveront dans la zone rouge : à la place du 18ème et barragiste. Une situation alarmante qui désarçonne l'entraîneur nancéien Patrick Gabriel : "Ils (les joueurs) sont désarmants. Les lendemains de matches sont très compliqués. On se demande ce qu'il peut se passer sur le terrain pour qu'il y ait des coupures de courant aussi intenses."

"On est dans une sale série et il faut sortir de cette série, trouver des solutions, chercher cette réussite qui nous fuit et transformer cette spirale négative en motif d'espoir."

"Je reste très déterminé, les joueurs aussi, rassure Patrick Gabriel. C'est vrai que quand on prend une tarte, on a tendance à débrancher fortement, mais je reste convaincu qu'on va s'en sortir."

Les trois derniers matches ont fait l'effet d'un électro-choc chez les joueurs. Selon le capitaine Youssouf Hadji, "après Quevilly et Bourg, je pense que le groupe s'est rendu compte de la gravité et de l'urgence de la situation. Aujourd'hui, on en parle beaucoup plus dans le vestiaire."

"Il va falloir vite changer les choses, on risque la catastrophe tout simplement."

Châteauroux en pleine confiance

La tâche s'annonce rude ce vendredi soir au stade Gaston-Petit de Châteauroux. Les Berrichons sont 6èmes de Ligue 2 et restent sur une série de cinq matches sans défaite (dont trois victoires). Les hommes de Jean-Luc Vasseur visent désormais le podium. "On tombe sur une équipe de Châteauroux en pleine réussite, qui perd très peu de matches, qui marque beaucoup de buts et qui est en pleine confiance," résume le technicien lorrain. Le piège serait de se souvenir, confiant, de cette très belle victoire à domicile en septembre dernier au match-aller (l'ASNL l'avait emporté haut la main 4-1 grâce, notamment, à un triplé de Youssouf Hadji). Aujourd'hui, c'est une équipe de Châteauroux beaucoup plus sereine et solide qui se met en travers du chemin de Nancy.

Attention également à certains joueurs castelroussins et notamment au géant de 21 ans Sidy Sarr, le meilleur buteur de l'équipe avec déjà huit réalisations. Prudence aussi face aux deux anciens attaquants nancéiens Yann Mabella (deux buts) et Christophe Madanne (quatre buts).

"A nous de nous recentrer sur ce qu'on sait faire et d'être conquérant offensivement, rappelle Patrick Gabriel. Il faut qu'on soit beaucoup plus ambitieux dans le jeu. Il faut oser, quitte à rater des choses. Et ne surtout pas être en réaction."

Une "hécatombe" de blessés

Pour cela, Patrick Gabriel doit composer avec une série d'absents : "une hécatombe" confie-t-il. Le coach lorrain doit notamment faire avec l'indisponibilité de deux de ses gardiens : Guy-Roland Ndy Assembé est malade et Sergueï Chernik s'est fait une entorse cette semaine. Ce sera donc Geoffrey Jourdren qui tiendra sa place dans les cages. Patrik Eler s'est blessé aux ischio-jambiers récemment et Anthony Koura est encore trop juste physiquement. Le retour de Tobias Badila (suspendu) en défense centrale semble être la seule bonne nouvelle.

Le groupe de l'ASNL :

Jourdren, Ternynck,

Cuffaut, Yahia, Lang, Diagne, Muratori, Badila, Fischer,

Abergel, N'Guessan, Clément, Ba, Bassi,

Hadji, Dembélé, Dalé, Nordin.

Le groupe de Châteauroux :

Le coach #teamLBC a communiqué le groupe des 18 pour la venue de @asnlofficiel@DominosLigue2pic.twitter.com/HCgizphC5i — Berrichonne de Chatx (@LaBerrichonne) March 1, 2018

Le coup d'envoi de Châteauroux - ASNL sera donné à 20h ce vendredi soir au stade Gaston-Petit. Un match à suivre en direct et en intégralité à partir de 19h30 sur France Bleu Lorraine et francebleu.fr.