Ligue 2 : un déplacement à Paris sans Louiserre, joueur capital pour les Chamois Niortais

Comme redouté, Dylan Louiserre sera forfait pour la 23ème journée de Ligue 2. Le capitaine des Chamois, sorti à la mi-temps du match contre le Havre samedi, a été touché à la cuisse. Il doit réaliser une imagerie médicale ce lundi à Bordeaux pour savoir comment son quadriceps a réagi. Contracture ou déchirure, la nature de sa blessure déterminera la longueur de son indisponibilité.

Cette absence rebat les cartes au milieu car Dylan Louiserre est, c'est un euphémisme, une pièce maîtresse de Niort cette saison. Porteur du brasseur, c'est un leader en terme de charisme, de technique et d'exemplarité. La preuve en chiffres.

Le joueur qui fêtera ce mardi ses 26 ans a été utilisé à 21 reprises par Sébastien Desabre. Il n'a été qu'une fois remplaçant au coup d'envoi. Le milieu défensif a inscrit trois buts, tous du droit (un doublé à Sochaux et une frappe contrée à Rodez). Une statistiques qui en fait le deuxième meilleur marqueur de l'équipe (à égalité avec Olivier Kemen).

Véritable maître à jouer de Niort

Mais c'est dans la construction du jeu et la circulation du ballon que son influence est la plus grande. Avec un ratio de 84% de passes réussies (72% de réussite dans le camp adverse, 92% dans son propre camp), 18 passes clés (dernière passe qui précède un tir d’un coéquipier), une réussite de 54% au dribble et une moyenne de 54 ballons touchés par matches (soit 1.128 depuis le début de la saison, plus gros ratio de toute l'équipe), Dylan Louiserre est le régulateur et le véritable maître à jouer des Niortais.

Son rayonnement n'a d'ailleurs pas échappé aux autres clubs de Ligue 2 et d'ailleurs. Alors que le mercato s'achève à minuit, Dylan Louiserre est toujours suivi à la loupe par Troyes (Ligue 2), Dijon (Ligue 1) et Brentford (D2 anglaise, en course pour la montée en Premier League).

Alors que le club n'a reçu aucune offre et que le marché des transferts se termine ce soir, sa blessure aura-t-elle une influence sur son avenir ? Une chose est sûre : ce mardi au stade Charléty, il faudra pallier son absence. Pas une mince affaire.