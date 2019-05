Ligue 2 : un dernier (match) pour la route pour le Stade Brestois à Metz

Rideau sur la saison régulière de Ligue 2, avec la 38e journée à 20 heures 45. Un match de plus pour Brest, 2e et déjà assuré de monter en Ligue 1 avant même de jouer à Metz. Mais plus qu'un match pour Jean-Marc Furlan à la tête du club.