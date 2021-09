Ligue 2 : Un dernier sursis pour l'entraîneur de l'ASNL ce vendredi face à Amiens

C'est la 10è journée de Ligue 2 et on a donc dépassé le 1er quart de la saison, l'ASNL est toujours vierge de victoire. S'il y avait besoin de laisser un peu de temps après les nombreux changements qui ont touché l'effectif nancéien lors de cette intersaison, le président nancéien ne peut laisser la situation en l'état. 3 points en 9 matchs, c'est trop peu et en plus, il y a cette grosse déception du match de mardi à Grenoble où après avoir eu les cartes en main pour s'imposer, l'ASNL s'est effondrée. Une défaite incompréhensible qui a fait monter d'un cran encore la colère des supporters et qui appelle une réaction.

Du changement attendu déjà sur le terrain

Avant d'envisager les conséquences que pourrait avoir le résultat de ce match, intéressons-nous déjà à cette rencontre. Un duel de mal classés entre Nancy, 20ème, et Amiens, 17è. Les rouge et blanc, 3 points aucune victoire face aux picards, 7 points, 1 seule victoire, inutile de dire qu'avec ce bilan, les 2 formations visent un succès pour pouvoir prendre un peu les distances avec le bas de tableau. En plus c'est à domicile pour l'ASNL, qui a enchainé 3 défaites et un nul à Marcel Picot, or dans cette situation délicate, généralement, c'est en engrangeant les points chez soi que l'on s'en sort.

Après avoir complètement manqué la 2è mi-temps à Grenoble mardi et avoir vu s'échapper une victoire qui semblait accessible, l'ASNL doit se présenter ce vendredi avec une envie et une détermination décuplées. Au moins la volonté de se racheter et de montrer qu'il peut y avoir de la qualité dans ce groupe où pour l'instant on peut percevoir du potentiel, mais où il s'exprime rarement, ou par bribes, collectivement. En revanche, l'ASNL devra faire sans son gardien Nathan Trott, blessé à une cheville, Baptiste Valette retrouvera donc la place qu'il occupait lors de la 1ère journée à Pau. Le milieu Sieben Dewaele, touché à la tête mardi et sorti sur civière est lui aussi indisponible.

Pour ce rendez-vous crucial, l'ASNL récupère 2 éléments importants, Thomas Basila et Giovanni Haag qui reviennent de suspension. 2 joueurs capables d'amener un peu plus de sécurité défensive à cette équipe. D'autres changements sont à prévoir car Daniel Stendel et son staff n'ont "pas été d'accord" avec la prestation de certains joueurs mardi. Enfin, 3è élément, c'est le rythme : l'ASNL dispute ce vendredi son 3è match en 6 jours, il y aura sûrement de la rotation liée à cet enchaînement.

Le groupe de l'ASNL face à Amiens

Un rendez-vous à vivre sur France Bleu Lorraine et francebleu.fr

Attention horaire inhabituel pour cette rencontre, avant-match dès 20H30, coup d'envoi à 21H.