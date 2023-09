Ligue 2, un dernier tour de chauffe avant le derby pour l’ACA et le SCB

La 8e journée de ligue 2 sera importante pour l’ACA et le SCB. Les deux équipes qui se retrouveront le lundi 2 octobre pour le match « aller » du derby ont dans un coin de leur tête ce prochain rendez-vous. Mais dans un coin de la tête seulement. Car avant cette prochaine confrontation insulaire en terre ajaccienne, les deux représentants de l’île auront à s’employer pour justement arriver dans les meilleures dispositions à Timizzolo.

Le Sporting en quête de confiance

Les bastiais sont incontestablement à ce jour les plus en difficulté. Les bleus restent en effet sur deux défaites consécutives dont une cinglante à Furiani contre Laval (0/3). Deux revers qui ont marqué le groupe, en quête d’un second souffle. Un problème de confiance qu’essaye de résoudre Régis Brouard, l’entraineur. « La petite pierre dans la chaussure nous perturbe. Le groupe n’a certainement pas perdu toutes ses qualités en un rien de temps. Alors forcément on prend le temps de regarder, de discuter. Les joueurs ont conscience de la situation dans laquelle ils se trouvent. La situation est un peu délicate en ce moment, c’est vrai » indiquait en conférence de presse d’avant-match l’entraineur bastiais qui attend ce soir de son équipe qu’elle surprenne.

Le Sporting, c’est certain, doit se ressaisir, d’urgence pour repartir du bon pied dans ce championnat de Ligue 2.

Ajaccio veut confirmer

L’ACA, de son côté, a retrouvé des couleurs. En signant la première victoire de la saison à domicile, le week-end passé, contre le Paris FC, Ajaccio s’est rassuré et donné une bouffée d’air au classement. Un succès qu’il faudra désormais confirmer, et pourquoi pas dès ce soir, à Amiens, l’un des ténors de cette compétition, actuel 3e au classement. Ajaccio qui a retrouvé certaines vertus contre Paris devra reproduire la copie sur le plan de l’engagement et « commettre le moins d’erreurs possible sur le plan défensif » pour ramener un résultat positif de Picardie. « On sait que nous jouerons ce soir un adversaire en confiance » précisait Olivier Pantaloni, conscient qu’il faudra cravacher durant 90 minutes pour ne pas rentrer bredouille de ce long déplacement.

SCB / Pau et Amiens / ACA, deux rencontres à vivre en duplex sur RCFM . Coup d’envoi à 20h45.