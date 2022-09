Ligue 2 : un FC Metz, décimé, en grand danger à Bastia

C'est un déplacement périlleux qui attend, ce samedi, les footballeurs messins. Après le fiasco du match contre Guingamp, au cours duquel quatre Grenats ont été expulsés, le FC Metz se rend au stade Armand Césari, pour y affronter Bastia. Objectif : limiter la casse et éviter une quatrième défaite en championnat.

Bassi et Centonze dans le groupe messin

Pour ce quatrième déplacement de la saison, le FC Metz est privé de Marc-Aurèle Caillard (blessure au genou), ainsi que de Niane, Kouyaté, Oukidja et Jean-Jacques (suspendus). Dans ce contexte, quatre joueurs font leur retour dans le groupe : Fabien Centonze, Amine Bassi, Amadou Dia Ndiaye et Alexis Mirbach.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Suspendu contre Guingamp, le meilleur buteur messin, Georges Mikautadze, fait son retour.

Des absents aussi au Sporting.

Tenu en échec, le weekend dernier, à Nîmes, le Sporting Club de Bastia, déplore aussi plusieurs absents : Kaiboue, Magri, Vincent et Sainati sont aussi suspendus.

L'entraîneur des Corses, Régis Brouard, est lui-aussi suspendu de banc de touche. Il assistera à la rencontre depuis les tribunes de Armand Cesari. Il ne comprend d'ailleurs toujours la sévérité des arbitres depuis le début de la saison.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Depuis le début du championnat, les Corses totalisent trois victoires (Niort, Grenoble et Dijon), un nul (Nîmes) et quatre défaites (Laval, St Etienne, Amiens et Rodez).

Sur les terres de Fred Antonetti

Le FC Metz voyage, ce samedi, sur les terres de son ancien entraîneur, Fred Antonetti. Le technicien de 60 ans a coaché durant plusieurs saisons, le Sporting, mais il n'assistera pas à cette rencontre de Ligue 2.

La dernière rencontre entre Messins et Bastiais remonte à mars 2017 et le club à la Croix de Lorraine s'est imposé un a zéro.

En Corse, les Grenats n'ont guère brillé, avec seulement neuf victoires, la dernière remontant à mars 2009 (1-2).

Bastia - FC Metz, coup d'envoi à 19 heures, à suivre sur France Bleu Lorraine, dès 18h30, avec les commentaires de Thomas Jeangeorge et Thomas Lavaud.