Ligue 2 : un HAC aux deux visages tient tête au Paris FC

Du Mans, où son match face au Paris FC était délocalisé en raison de la suspension du stade Charléty, le HAC a ramené, ce lundi, le point d’un match nul qui paraissait impossible à aller chercher à la pause. Pitoyable, lamentable, calamiteuse, honteuse. Difficile de qualifier autrement la première mi-temps des Hacmen.

D’entrée de jeu, les Havrais multipliaient les erreurs, toutes plus grossières les unes que les autres. Gory profitait d’un cadeau de Boura pour tromper Fofana d’une frappe croisée dès la 4e minute. L’ancien Havrais se remettait en évidence à la 17e, en offrant le second but à Diakité.

Le coaching payant de Paul Le Guen

Jamais, depuis le début de saison, Lekhal et les siens n’avaient montré un visage aussi affligeant. « On a fait une première mi-temps épouvantable, reconnaît sans détour le coach Paul Le Guen. On aurait pu être mené 4 voire 5-0. C’était insupportable. »

Courroucé, PLG effectuait trois changements à la pause. Bonnet, Abdelli et Mayembo prenaient le relais de A. Ba, Lekhal et Touré. Le HAC était transfiguré. Flamboyante, époustouflante, épatante, renversante : difficile de qualifier autrement sa seconde période. Sur une action initiée par Abdelli, Boutaïb coupait au premier poteau un centre de Cornette pour réduire l’écart (2-1, 60e). Et quatre minutes plus tard, Alioui égalisait en reprenant de volée un centre d’Abdelli (2-2, 64e).

Il n’y avait plus qu’une seule équipe sur le terrain. Un coup franc de Cornette à une trentaine de mètres passait au ras du poteau. « On a vraiment bousculé nos adversaires et on aurait même pu bénéficier d’un penalty, estime Le Guen. C’était un match très étrange, difficile à analyser. Il y a eu beaucoup d’émotions, c’est très étonnant. Et au final, il y a une déception de ne pas prendre les trois points. »

On avait encore les claquettes en début de match. Pierre Gibaud

« Les sentiments sont partagés, ajoute le défenseur Pierre Gibaud. C’est bien d’avoir réagi, mais ça fait aussi parfois du bien d’être dans la galère, car ça prouve qu’on ne peut vraiment pas se relâcher. Il va falloir être lucide et se remettre en question, parce que des premières mi-temps comme ça, il ne faut plus que ça arrive. Restons en alerte, car on avait encore les claquettes en début de match. Faire la course derrière le peloton de tête, c’est difficile, mais on ne lâchera pas. »

A l’issue de cette 21e journée, le HAC occupe la 6e place avant de recevoir Rodez samedi prochain au Stade Océane