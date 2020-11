Ligue 2 : Un HAC trop gentil se fait punir contre Caen

Cela n'avait pas si mal commencé. Une première période très terme, mais achevée par un but magnifique du jeune Himad Abdelli. Son premier but en professionnel. "Tout est gravé dans ma tête, confie le principal intéressé. Mais c'est grâce au coach. Il me dit de me lâcher, et là, ça m'a réussi." Une joie pour Paul Le Guen, qui croit beaucoup en son milieu : "Souvent, on lui dit 'tu as failli marquer'. Il lui faut des statistiques, il doit être plus efficace dans le jeu, sur la durée. Il est capable d'être brillant. Il doit plus aller dans les endroits où c'est dur. Mais son évolution récente est intéressante." Un but splendide, après un échange avec Jean-Pascal Fontaine, conclu d'une frappe à ras de terre qui touche le poteau avant de rentrer (1-0 45e).

Un penalty douteux

Mais après, tout s'est écroulé. Le HAC n'a pas continué longtemps à essayer d'attaquer. L'heure de jeu atteinte, les Ciel et Marine n'ont plus cherché le ballon. Et ils ont encaissé deux buts. Court d'abord, (75e), puis Bammou (84e), le deuxième sur penalty. Un penalty très généreux accordé par l'arbitre, qui a mis Paul Le Guen en colère : "Dans mon esprit c'est un match nul. Elle s'est trompée et cela fausse le résultat. On a fait ce qu'on pouvait pour s'accrocher, mais elle se trompe lourdement. Elle était mal placée, Mayembo est dans l'axe entre elle et l'action." Effectivement, la faute est minime, si elle existe : le SMC a cherché, et trouvé le penalty.

Malgré l'entrée de Thiaré, le HAC n'aura pas réussi à recoller et laisse les Caennais prendre quatre points d'avance en Ligue 2. C'est la deuxième défaite consécutive en championnat et il faudra absolument arrêter cette série à Sochaux, le week-end prochain.