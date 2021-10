Ligue 2 : Un joli défi en perspective pour l'ASNL à Ajaccio ce samedi

Le milieu nancéien Sieben Dewaele sent une équipe plus en confiance, même s'il reste encore pas mal de points à travailler

Depuis la prise en main de l'équipe par Benoit Pedretti, l'ASNL est invaincue en championnat avec un nul et une victoire. Mais l'entraîneur nancéien qui connaît bien le championnat temporise aussitôt "On n'a rien fait pour l'instant" commence-t-il "On a cette victoire mais ce n'est que le début, on a savouré samedi soir mais dès lundi on s'est remis au boulot". Le coach des rouge et blanc a bien senti son groupe lors de cette semaine post-victoire, mais il sait bien qu'il n'y a aucune garantie de résultat en Corse.

Gros écart sur le papier?

Benoit Pedretti en sourit lorsqu'on lui rappelle que l'ASNL ne s'est jamais imposée à l'AC Ajaccio "Je me suis demandé si on allait faire le déplacement" ironise l'entraîneur nancéien. Mais la blague passée, il explique également que le match qu'il a vu lundi entre Nîmes et l'AC Ajaccio ne l'a pas rassuré "Ils ont fait un top match contre Nîmes". L'ACA patinait juste avant la trêve internationale avec beaucoup de joueurs blessés, mais à la sortie de cette pause, les corses semblent avoir retrouvé leurs forces. "C'est une équipe très bien organisée" analyse le technicien lorrain. Une des équipes solides de Ligue 2, la 3è meilleure défense et une des équipes les plus efficaces à domicile où l'ACA ne compte qu'une défaite (0-1 face à Quevilly-Rouen).

C'est vrai que sur le papier, l'ASNL avec une seule victoire, pire défense de Ligue 2 avec 21 buts encaissés et la moins bonne attaque du championnat est loin de partir avec la faveur des pronostics. Mais cela peut être un bon point pour les nancéiens, placés ainsi dans la position d'outsider.

Pour s'imposer, il faudra aussi mieux maîtriser les coups de pied arrêtés défensifs, où l'ASNL est régulièrement mise en difficulté et où elle s'est encore inclinée face à Guingamp. Repassés dans un schéma de défense en un contre un sur ces phases, pour Benoit Pedretti désormais "C'est celui qui en veut le plus qui s'imposera".

Le groupe nancéien pour le déplacement à Ajaccio

Par rapport à la victoire face à Guingamp, quelques changements dans le groupe : retours d'El kaoutari et Ciss en défense, Simoes souffre d'une douleur au psoas, Giovanni Haag est suspendu.

Quelques ajustements dans le groupe, qui reste dans la continuité du match face à Guingamp - ASNL

Le classement en temps réel et les matchs de cette 13è journée de Ligue 2

Rencontre à vivre sur France Bleu Lorraine

Comme chaque match de l'ASNL, la rencontre est à vivre en direct. Avant-match à partir de 18h30 avec Johan Gand, Laurent Pilloni et Eric Braun, notre consultant sur les matchs à l'extérieur.