Ligue 2 : "Un joueur risque d'être absent à Toulouse pour cause de COVID" Omar Daf, coach de Sochaux

"C'est le championnat le plus incertain que l'on est en train de vivre". Omar Daf annonce la couleur d'entrée ce dimanche lors du traditionnel point presse d'avant match. L'entraîneur du FCSM vient annoncer ce que tout technicien redoute avant une rencontre, la contamination d'un de ses joueurs au coronavirus. Et c'est ce qui semble frapper l'équipe sochalienne avant son déplacement ce lundi à Toulouse pour clore la 3ème journée de Ligue 2 de football (coup d'envoi 20h45).

"Il a repassé des tests mais on ne va prendre aucun risque" - Omar Daf

Sans dévoiler l'identité de son joueur, Omar Daf a de suite précisé la situation "On a un joueur qui risque d'être absent ce lundi à Toulouse. Il a été testé positif avant-hier vendredi" (lors de la session de tests collectifs imposés par la LFP dans les 72 heures qui précèdent un match). "Il est asymptomatique, mais il ne s'entraîne pas avec nous ce dimanche." Le joueur en question a passé un test sérologique et un autre par prélèvement nasal (PCR) dont les résultats ne seront connus que lundi. Il ne sera donc pas du déplacement en Haute-Garonne, et a été placé en isolement par précaution. "On ne prend aucun risque avec la santé du joueur et de nos adversaires" prévient Omar Daf qui regrette déjà ce forfait d'un "élément important de l'effectif", titulaire lors des deux premières journées de championnat.

A cette absence s'ajoute l'incertitude entourant la participation au match de lundi d'Abadllah Ndour, Bryan Lasme, Salem Mbakata ou encore Steve Ambri, tous blessés ou en phase de reprise.

La rencontre Toulouse-Sochaux est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort-Monbtbéliard dès 20h30. Coup d'envoi 20h45.