Ligue 2 : un "manque de folie" prive le FCSM de la place de leader après son nul à Nancy (0-0)

Les Sochaliens ramènent un point de leur déplacement chez le dernier ce samedi pour la 14e journée de Ligue 2. Un score nul et vierge après une rencontre globalement maîtrisée, mais qui prive les Jaune et Bleu du fauteuil de leader, qu'ils auraient pu occuper après le faux-pas de Toulouse.

Une mi-temps partout, pas de but, et chacun rentre chez soi en se disant qu'il aurait pu mieux faire. Cela pourrait être le résumé de ce Nancy-Sochaux édition 2021-2022. Ce samedi soir, pour leur déplacement chez le dernier du classement, les Sochaliens avaient l'occasion de passer en tête de la Ligue 2. Les Jaune et Bleu restent deuxièmes, et sont désormais sur une série de sept matches sans défaite. Mais malgré des opportunités en première période, et une rencontre en majorité maîtrisée, le FCSM rate le coche, comme contre Quevilly la semaine précédente.

Occasion(s) ratée(s)

Car les samedi se suivent et se ressemblent pour le FCSM. Comme lors de la 13e journée, ce samedi soir, les Sochaliens connaissaient le résultat du leader Toulouse : le TFC a été accroché à domicile par Guingamp (2-2). Une victoire en terre lorraine voisine et les hommes d'Omar Daf pouvaient passer en tête. "La première place reste anecdotique" précise tout de même le latéral Valentin Henry. "Il n'y a pas de frustration par rapport au classement" appuie Omar Daf. "La frustration est de ne pas avoir été plus dangereux offensivement."

Sochaux avait aligné son quatuor offensif habituel : Do Couto- Weissbeck- Mauricio, au soutien de Kalulu. Au milieu, Rassoul Ndiaye a retrouvé sa place de titulaire. En défense, Florentin Pogba n'a finalement pas figuré sur la feuille de match, trop juste phyisiquement. C'est Christophe Diedhiou qui a remplacé le Guinéen.

Dans le premier acte, Sochaux a déroulé le plan qui marche depuis maintenant plusieurs semaines : du jeu, des combinaisons, de l'envie. Mais sans réalisme, à l'image des frappes de Weissbeck et Do Couto, qui auraient pu permettre au FCSM d'ouvrir le score devant le parcage d'environ 500 supporters sochaliens bruyants.

Nous avons manqué de folie sur les 25 derniers mètres - Omar Daf

Et ce sont ces occasions manquées qui font poindre des regrets chez Omar Daf. "Quand on voit qu'on a fait une vingtaine de centres dans le match, le bilan c'est que nous avons manqué de présence dans la surface pour pouvoir aller gagner. Mais sur le contenu, qu'est-ce que l'on peut reprocher aux garçons ?"

Les remplaçants, "pas suffisant"

C'est un des points qu'Omar Daf n'a pas apprécié : malgré des changements offensifs (entrées de Virginius, Ambri, Kaabouni, Kitala et Senaya), Sochaux n'a pas réussir à faire la différence en fin de match. "Je ne suis pas satisfait des rentrants. C'est à cette période-là que nous avons baissé de régime. J'attends beaucoup plus des remplaçants quand ils rentrent pour pouvoir amener ce coup de fouet qui nous permet dans la partie jusqu'à la fin. Ce n'est pas suffisant."

Sochaux sait aussi souffrir

Dans le dernier quart d'heure, les Jaune et Bleu ont semblé fébriles, et Nancy aurait bien pu refroidir tout le monde si Maxence Prévot n'était pas resté alerte. "Nous avons eu la lucidité et la maturité de maîtriser, pour repartir avec un résultat positif. Quand on arrive pas à marquer de but, il faut savoir ne pas en prendre."

"Nous avons su faire le dos rond" confirme Valentin Henry. "La réaction de l'équipe est bonne. Cela reste un match nul intéressant à l'extérieur contre une équipe qui joue sa survie tous les week-ends. Il faudra trouver les ingrédients supplémentaires pour remporter ces matchs qui se jouent sur des détails."

On sait que maintenant, du fait de nos résultats, nous sommes attendus -Valentin Henry

Le latéral, qui confie avoir voulu se rattraper de sa "contreperformance contre Quevilly" (où un ballon perdu avait laissé la porte ouverte aux Normands pour le 0-1), admet toutefois que les Sochaliens repartent de Marcel-Picot avec une pointe d'amertume : "On avait notre public qui était venu en nombre... et dans un derby on veut toujours ramener le meilleur. Ce soir nous aurions aimé marquer ce but pour délivrer la joie qu'il pouvait y avoir dans les 500 supporters qui ont fait le déplacement."

Un point de plus sur les poursuivants

Si le FCSM ne s'est pas saisi de la place de leader, il réalise en réalité tout de même plutôt une bonne opération au classement en consolidant sa deuxième place. Grâce à son point récolté à Nancy, Sochaux prend un peu plus le large sur Ajaccio, défait à Pau (1-0) et le Havre, battu à Dunkerque (1-0). Le classement est à retrouver ci-dessous.

Prochain rendez-vous pour le FC Sochaux : le samedi 6 novembre à 15h au Stade Bonal, contre Nîmes.