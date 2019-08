Ligue 2 : Un match nul au goût de défaite pour l'USO

Toulouse, France

Après la 5e journée de Ligue 2, l'US Orléans court toujours après son 1er succès en championnat. Rodez Aveyron Football, réduit à 10 à 10 minutes de la fin du match a joué un bien mauvais tour aux orléanais. En 1ère mi-temps, chaque équipe a marqué, d'abord Rodez, sur un corner défendu timidement par Orléans. Mais l'USO a eu le mérite de vite repartir au charbon, cela a payé, 6 minutes plus tard : Perrin à la conclusion sur un beau service de Keita.

Emballement en fin de match

En 2è mi-temps, Rodez conclut victorieusement un contre, encore une fois, défendu mollement par les orléanais (60è). Mais là encore, l'USO repart à l'assaut et finit par égaliser grâce à Benkaïd, bien lancé par Scheidler (2-2, 78è). 2 minutes plus tard, un joueur de Rodez prend un 2è carton jaune et se fait expulser. Et seulement 3 minutes après, Benkaïd cette fois joue le rôle du passeur sur une tête vers Scheidler qui marque son 1er but en professionnel et donne l'avantage aux siens. Malheureusement dans le temps additionnel, ultime coup-franc pour Rodez (une phase travaillée à la vidéo cette semaine) et Ugo Bonnet, complètement oublié par la défense marque de la tête et arrache un point, précieux pour Rodez, mais cruel pour l'USO. A l'issue de la rencontre, Didier Ollé-Nicolle, l'entraîneur orléanais qui jusque là, plaidait pour l'indulgence envers sa jeune équipe a changé de discours. Il a exprimé son inquiétude par rapport à l'attitude de son équipe.

Les réactions d'après-match

Le coach de l'USO Didier Ollé-Nicolle

L'attaquant de l'USO Aurélien Scheidler (buteur et passeur décisif)

Retrouvez les résultats de votre équipe en temps réel

Retrouvez toute l'actualité de l'US Orléans sur francebleu.fr