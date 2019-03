Ligue 2 : Un match nul pas totalement satisfaisant pour le Clermont Foot face à Grenoble (1-1)

Clermont-Ferrand, France

Leur nouveau président dans les tribunes du stade Gabriel Montpied n'a pu que constater leur impuissance. Devant les yeux du Suisse Ahmet Schaefer, les joueurs clermontois n'ont pu s'imposer sur leur terrain face à Grenoble. Le Grenoble Foot 38 occupait une inattendue 9e place (à un point de Clermont). Pourtant, les isérois ont été dominés par les joueurs de Pascal Gastien en première mi-temps. Une frappe cadrée sur coup franc crucifie Rémi Descamps et donne l'avantage contre le court du jeu au GF38.

Florian Ayé essentiel

Vingt minutes plus tard, c'est la recrue de cette année, l'attaquant Florian Ayé, qui marque (74e), sur un centre de Franck Honorat. C'est son 14ème but depuis le début de la saison, en 28 matchs joués. L'année dernière, avec l'AJ Auxerre, son ancien club, il n'avait marqué que 2 buts en 20 rencontres disputés.

Une course aux playoffs de plus en plus compliquée

Malgré cette égalisation, ce résultat (1-1) n'est pas une bonne nouvelle pour le club. S'il reste à la 8ème place du classement ce samedi matin, le Clermont Foot prend du retard sur les places de barragistes, et Lens, le 5e, qui a l'occasion de prendre trois points de plus ce samedi après-midi à domicile face à Auxerre.

_"__Les playoffs s'éloignent, mais il y a toujours des points à prendre"_réagissait Manu Perez après la rencontre chez nos confrères de Bein Sports, "mais il reste toujours des points à prendre. Aujourd'hui, on va prendre les matchs les uns après les autres, essayer de prendre des points vendredi (contre le Red Star, ndlr) et si on fait une série, on pourra recoller."

🗨️ Manuel Perez : "Frustré de ne pas avoir gagné ce soir..." pic.twitter.com/bxuswosgM8 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 8, 2019

En attendant, les joueurs se déplaceront chez la lanterne rouge, le Red Star, vendredi 15 mars, à 20h.

Mathias Pereira Lage sera l'invité de l'émission "Les Décodeurs" ce lundi à 18 heures.