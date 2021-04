Ligue 2 : Un match quasiment décisif pour le Clermont Foot contre le Paris FC

Le Clermont Foot aborde aujourd'hui un des deux moments décisifs de sa fin de saison. Avant d'affronter le 4e, Grenoble (le 1er mai), les Auvergnats se déplacent chez le Paris FC, le 5e, ce mardi. Avec beaucoup d'incertitudes.

Dans le jeu, une maîtrise technique à retrouver

Le coach Pascal Gastien n'en a pas fait de mystère lors des dernières conférences de presse, et l'avait répété après le match d'Amiens (3-0, le 14 avril) : "On doit faire preuve de plus de maîtrise technique". Que Clermont ouvre le score (contre Pau ou Amiens) ou qu'il la concède (contre Le Havre), cette maîtrise technique se délite. Les Auvergnats, pourtant supérieurs à leur adversaire (ce que toute la Ligue 2 leur envie), ne dégagent pas de sérénité et se font des frayeurs inutiles. Amiens a ainsi fait passer quelques frissons sur corner, tandis que Le Havre, Pau et Niort ont touché plusieurs fois les montants clermontois.

Autre souci, l'efficacité. "Si on veut être ambitieux, il faut marquer des buts", martèle Pascal Gastien qui n'a pas "la recette de l'efficacité". Pour le technicien auvergnat, "c'est un travail de tous les jours. J'ai vu des joueurs déterminés devant le but, mais on a raté des passes assez faciles pour aller au bout et au but". Et de fait, sur les cinq derniers matchs, Clermont n'a marqué que cinq fois, dont deux fois par son trio Bayo/Dossou/Allevinah. Quand on sait que ce trio représente à lui seul 39 des 52 buts auvergnats cette saison, on comprend vite que les Rouge et Bleu vont devoir vite retrouver, de manière concrète, l'efficacité devant le but

L'inquiétude sur la santé des joueurs

Ces hésitations et cette relative inefficacité dans le but trouvent une première source dans la pression autour de la montée en Ligue 1. Assailli médiatiquement grâce (ou à cause de) ses résultats, Clermont fait l'expérience, pour la première fois, d'une attente considérable, et le club fait le maximum pour préserver ses joueurs. Mais il y a forcément, et c'est normal autant qu'humain, de la pression liée à l'approche de la fin de saison et de ses objectifs.

En revanche, l'autre facteur, c'est le covid-19 : même si le Clermont Foot est sorti d'un cluster il y a un mois, les conséquences s'en ressentent sur le jeu, et sur la santé des joueurs. "Je le vois à l'entraînement, on n'est pas totalement revenus au niveau d'avant le covid, il y a des petits pépins. Mais ça va revenir, on est prêts à faire le reste des matchs", déplore Pascal Gastien.

Contre le Paris FC, Clermont sera privé de Yohann Magnin, qui s'est gravement blessé contre Amiens et dont la saison est terminée ; mais aussi d'Alidu Seidu, suspendu après son expulsion dimanche contre Le Havre.

En revanche, la bonne nouvelle, c'est le retour de Johan Gastien et Akim Zedadka, absents contre Le Havre.

Le Paris FC, un adversaire dangereux

Des retours importants avant d'affronter un adversaire direct pour la montée. Le Paris FC reste sur 9 matchs sans défaite, et il est la cinquième attaque et la sixième défense. Une équipe sérieuse, homogène, qui a fait un très bon début de saison, avant de connaître une grosse baisse de régime, puis un regain de forme et d'être toujours en course pour la montée. Surtout, les hommes de René Girard voudront garder à distance Auxerre, le sixième, deux points derrière.

Clermont, meilleure défense de Ligue 2, devra notamment se méfier d'Ali Abdi et de Gaëtan Laura, 8 buts chacun cette saison. Une victoire est impérative, sous peine de perdre, potentiellement, cette 3e place et le podium, et de voir s'amenuiser les chances de montée directe en Ligue 1 (pour cela il faut finir dans les deux premiers). Mais aussi gagner pour se rassurer, et aborder les quatre derniers matchs avec le plus de sérénité possible. Sur et en dehors du terrain.

Paris FC / Clermont, match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays d'Auvergne, dès 18h40 dans 100% Clermont Foot, puis 19h pour l'avant-match.

Le match commencera lui à 20h, autour de Matthieu Moebs, Saber Desfarges (ancien journaliste à Téléfoot, et inconditionnel du Clermont Foot) et de votre serviteur.