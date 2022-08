Ligue 2 : Un mercato toujours au ralenti aux Girondins de Bordeaux

Trois semaines ! Voilà le temps qu'il reste aux Girondins de Bordeaux pour se renforcer lors de ce mercato estival. C'est à la fois long et court. Les supporters, eux, s'impatientent de plus en plus. Au 11 août, le club n'a toujours pas annoncé l'arrivée d'une seule recrue. Deux explications à cette situation : l'incertitude autour de l'avenir des Marine et Blanc pendant de nombreux semaines puis la décision de la DNCG d'encadrer la masse salariale et les indemnités de transfert du club le 2 août dernier.

Une décision qui pousse aujourd'hui les Girondins de Bordeaux à vendre plusieurs joueurs avant de pouvoir recruter. Problème, une semaine plus tard, le club n'a toujours pas finalisé le moindre départ. Heureusement, pour le moment, cette situation n'a pas de conséquence sportive sur le terrain puisque les joueurs de David Guion réalisent plutôt un bon début de championnat avec un nul contre Valenciennes et une victoire à Rodez avant le réception de Niort ce samedi (19h) au Matmut Atlantique à l'occasion de la 3e journée de Ligue 2. Mais le temps presse tout de même.

Enfin des départs ?

Du côté des départs, trois dossiers sont particulièrement avancés. Ceux de Ui-jo Hwang, MBaye Niang et Junior Onana. Le premier est le joueur le plus sollicité de l'effectif avec des intérêts français (Nantes, Brest et Strasbourg) et anglais (Wolverhampton, Fulham et un autre club de Premier League). Dans l'Hexagone, la piste la plus chaud est le Stade Brestois car le joueur est la priorité du coach Michel Der Zakarian et que les Bretons seraient prêts à augmenter leur offre à 4 millions d'euros (plus des bonus). Pour Nantes, c'est terminé ! L'agent du Coréen ayant été échaudé par la gestion interne des Canaris et ses nombreux intermédiaires. Pour Strasbourg, il faudra attendre de voir si le club alsacien se sépare de certains de ses attaquants (Diallo et/ou Ajorque) mais Julien Stephan, l'entraîneur du Racing, apprécie particulièrement l'avant-centre bordelais.

Ui-jo Hwang, l'attaquant des Girondins, pourrait rapidement quitter le club. © AFP - R.Perrocheau

Outre-Manche, les offres anglaises sont à la hauteur de ce que le club attend. C'est-à-sire 4-5 millions d'euros plus des bonus. Mais Ui-jo Hwang qui voulait à tout prix rejoindre la Premier League il y a encore quelques jours s'interroge sur le projet sportif de ces clubs. A Wolverhampton, il ne pourrait être que le troisième choix dans la hiérarchie des attaquants et à Fulham, le second. Le Coréen devrait arrêter son choix dans le week-end et le club espère ainsi finaliser son départ en début de semaine prochaine.

Les Girondins de Bordeaux ont aussi cet espoir pour Mbaye Niang, même si pour l'instant le joueur n'a pas donné suite aux sollicitations françaises (Auxerre), russes ou turcs. En revanche, les discussions se poursuivent avec le club suisse de Sion alors que le FC Nantes garde un œil sur lui. Pour Junior Onana, il faut plutôt regarder du côté de l'Italie. Trois clubs (Milan AC, Hellas Vérone et Monza) sont très intéressés au point que certains ont déjà fait des offres. La piste la plus chaude mène vers les Rossoneri. Ces derniers veulent en faire un jeune joueur à développer sur plusieurs années et Gérard Lopez, le président des Girondins, connaît bien les propriétaires du club milanais ce qui pourrait faciliter la transaction. Le club allemand de Wolsburg suit également le joueur. Les Marine et Blanc espèrent récupérer au final 7 millions d'euros et un pourcentage à la revente.

Parmi les autres joueurs sur le départ, il y a bien sûr les "lofteurs" qui s'entraînent à part du groupe pro depuis la reprise. Et chacun à sa propre situation. Mexer et Baysse ont peu ou pas d'offre. Kwateng n'est pas très ouvert à un départ et espère encore réintégrer le groupe professionnel à la rentrée. Zerkane et Medioub devraient partir en prêt, peut-être au Portugal pour le premier, d'ici la fin du mercato. Enfin, Rémi Oudin est en stand-by. En interne, on souhaite aider le milieu de terrain français à retrouver un club car "c'est un bon mec" et sa mise à l'écart serait purement et simplement un choix sportif de David Guion. Le club a fixé son prix à 4 millions d'euros mais est prêt à le baisser pour faciliter son départ.

La fameuse question de la baisse des salaires

Pour réduire sa masse salariale et donc pourvoir recruter, le club a aussi demandé à certains de ses joueurs de baisser leur revenu de 20% ces derniers jours. Les "petits salaires" ont été épargnés. Parmi les joueurs de l'effectif professionnel sollicités (Fransergio, Ignatenko, Gregersen, Poussin, etc), la plupart serait prêt à faire ce geste. Les deux recrues officieuses du club, Yoann Barbet et Vital Nsimba, seraient même ouvert à faire un effort encore bien plus important en transformant cette perte de salaire en prime de montée en Ligue 1 à la fin de la saison. En revanche, pas de surprise, certains membres du "loft" ont d'ores et déjà refusé la demande du club. Une demande qui a fait bondir en ce début de semaine l'UNFP, le syndicat des footballeurs professionnels.

Enfin, selon nos informations, pour recruter plus librement cet été Gérard Lopez aurait proposé lors du dernier passage de la DNCG de couvrir en cash les salaires des nouvelles recrues pour ne pas être dans l'obligation de baisser fortement la masse salariale du club avant de recruter. Une demande rejetée fermement par le gendarme financier du football français. A titre de comparaison, les instances portugaises ont accepté cette proposition de l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois pour son club de Boavista il y a quelques jours.

Barbet, Nsimba et Lössl toujours pas qualifiés

Ce statu quo au niveau du mercato n'est en tout cas pas sans conséquence. Les trois recrues officieuses du club, Yoan Barbet, Vital Nsimba et Jonas Lössl seront de nouveau absents face à Niort ce samedi (19h). Les Girondins de Bordeaux ne peuvent toujours pas homologuer leur contrat à ce jour. Une situation particulièrement pesante pour les deux premiers qui s'entraînent depuis la reprise avec le groupe pro. Le gardien danois, lui, aussi continue pour le moment de patienter. Mais jusqu'à quand ?

Face aux Chamois Niortais, David Guion devra s'appuyer une nouvelle fois sur une équipe extrêmement jeune. Pour l'instant, ça passe mais attention le calendrier va très vite se corser dans les prochaines semaines (Guingamp, Paris FC ou Saint-Etienne) et sans recrue, le retour à la réalité pourrait être violent pour les Girondins de Bordeaux et leurs supporters.