Ligue 2 - un nul et un podium pour Sochaux à Chambly (0-0)

Pas de but, pas de spectacle, pas de vainqueur ! Sochaux se contente d'un seul point ce vendredi à Chambly (0-0). Le FCSM, dominateur, bute sur des Picards peu joueurs. L'équipe d'Omar Daf enchaîne néanmoins sur un 5ème match sans défaite, et reste 3ème de la Ligue 2. C'est déjà ça !

Un point c'est tout, mais c'est déjà ça pour Sochaux, contraint au match nul ce vendredi soir contre Chambly 0 à 0. C'est d'ailleurs, comme si les équipes s'étaient passé le mot, puisqu'en ce début de 11ème journée de Ligue 2, 5 matches se sont conclus sur ce même score vierge.

Le public du stade Pierre Brisson de Beauvais, où Chambly joue tous ses matches à domicile, n'a donc pas eu l'occasion de vibrer. Pour être franc, on s'est ennuyé ferme en tribune. Sochaux a certes dominé quasiment de bout en bout, mais sans jamais se montrer tranchant et inspiré en attaque, ou alors trop tardivement avec la frappe notamment de Thomas Touré sur la fin, seule action digne de ce nom des hommes d'Omar Daf.

Le FCSM s'est heurté à une équipe repliée sur elle-même "qui a refusé le jeu, pour mieux nous contrer par des grands ballons en profondeur. On a donc eu la possession du ballon, mais on a manqué de liant devant pour vraiment se créer des occasions franches" concède Omar Daf, l'entraîneur sochalien.

Peu inspirés en attaque, mais solides en défense

Le FCSM se contente donc d'un seul petit point "c'est déjà bien" confie Maxence Lacroix, impérial pour son retour en défense centrale. "C'est sûr qu'on aurait pu se créer plus d'occasions mais on est aussi restés solides derrière, sans prendre de buts, et ça compte aussi. Les équipes nous craignent maintenant, mais on reste 3èmes, c'est bien" souligne le jeune défenseur.

Omar Daf avait procédé à quelques changements dans son onze de départ à Chambly. Pour sa première en tant que titulaire, Diop s'est montré trop gourmand techniquement, et en manque de repères avec ses coéquipiers. Globalement, l'animation offensive a été poussive, Livolant, Weissbeck, Daham, et même Sané n'ont pas assez pesé. Thioune n'a, par ailleurs, pas fait oublier l'absence de Kaabouni dans l'entrejeu.

Invaincu depuis 5 matches, et toujours 3ème au classement

Sochaux s'est donc montré moins flamboyant qu'à l'accoutumée, mais a su faire sienne l'expression consacrée"ne pas perdre un match qu'on ne peut pas gagner" !! Le FCSM signe surtout un 5ème match sans défaite (2 nuls et 3 succès) et conserve sa 3ème place au classement, devançant Troyes à la différence de buts. Ce petit coup de "moins bien" à Chambly n'est pas grave en soi, à condition de bonifier ce point dès vendredi prochain au stade Bonal.

C'est l'AC Ajaccio qui débarque pour tenter d'éjecter le FCSM du podium (les deux équipes sont à égalité de points, mais les Corses, 5èmes, possèdent un moins bon goal-average). Voilà un duel qui devrait nous en dire plus sur les réelles ambitions sochaliennes cette saison.