Ligue 2 : un nul rageant pour l’ACA à Paris (1-1)

Avant match, le score de 1 but partout aurait été considéré comme un très bon résultat. Après match, le sentiment n’est plus tout à fait le même. Et pour cause ! Les ajacciens ont longtemps mené à la marque suite à la réalisation de Moussiti Oko à la demi-heure de jeu. Ils auraient même pu aggraver le score dans le dernier ¼ d’heure de jeu. Ce qu’ils ne sont pas parvenus à faire. Et comme souvent, dans de telles circonstances, ils se sont fait surprendre à la 90e. « Des regrets évidemment » précisait lors de la conférence de presse d’après match Olivier Pantaloni. « Lorsque l’on voit la physionomie de la rencontre et notamment les deux occasions franches que l’on se crée, ça nous laisse des regrets » indiquait encore l’entraineur ajaccien qui n’a pas manqué par ailleurs de saluer l’état d’esprit de son groupe au travers de ce match mais aussi des précédentes rencontres : « il y a une solidarité dans les bons et les plus mauvais moments. Et c’est ce qui nous a permis de revenir dans ce championnat.»