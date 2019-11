Ligue 2 : Un Paris à ne pas perdre pour l'USO

Orléans-la-Source, Orléans, France

C'est parfois ce qu'on appelle une phrase bateau mais la célèbre formule "En football cela va très vite dans un sens ou dans l'autre" s'applique plutôt bien au match de ce vendredi à la Source. En fin de saison passée, l'USO avait, bien avant la fin de championnat, assuré son maintien et frôlé les barrages de montée. Le Paris FC, 4ème, y avait participé, éliminé par Lens. Aujourd'hui les 2 équipes se battent pour ne pas descendre.

2 bilans très faibles pour le moment

Le Paris FC a perdu la solidité qui avait fait sa force la saison dernière. Déjà 19 buts encaissés en 13 matchs de championnat et puis un humiliant 8-0 pris récemment en coupe de la Ligue à Nantes montrent que le départ de quelques joueurs à l'intersaison a suffi à faire vaciller cette stabilité. En attaque cela ne va pas beaucoup mieux, les parisiens n'ont inscrit que 7 buts pour l'instant en championnat, dont 4 par l'ancien orléanais Romain Armand qui sera l'un des hommes à surveiller ce vendredi.

Continuer sur la lancée du match à Caen en s'appliquant sur la finition, c'est le discours positif que Didier Ollé-Nicolle a fait passer à son groupe cette semaine © Radio France - Johan Gand

Pour l'USO, les chiffres ne sont pas beaucoup plus reluisants. 1 seule victoire en 13 matchs, 10 buts marqués, 17 encaissés. "Evidemment le bilan comptable, on ne peut pas s'en satisfaire" reconnait le coach orléanais Didier Ollé-Nicolle qui veut pourtant positiver "La semaine dernière à Caen, on a sûrement fait un de nos meilleurs matchs, il faut qu'on surfe là-dessus". "Evidemment ce match (contre le Paris FC) est très important, il faut qu'on reste sur les mêmes bases (que face à Caen). Et puis après il n'y a pas de notion tactique, il y a vraiment une notion humaine; que chacun aille chercher les 5% de plus, de force, de dynamique qu'il a en lui, parce qu'ils l'ont!" Quant à savoir s'il a évoqué avec ses la possibilité d'occuper la dernière place en cas de défaite "Si on se focalise sur le classement, on ne fait plus rien et on va crisper les pieds des joueurs."

Une nouvelle organisation?

2 garçons, absents en Normandie, font leur retour dans le groupe ce vendredi face au Paris FC : Tidiane Keita, le milieu et le défenseur Gabriel Mutombo. Et ce dernier retour ouvre une possibilité. Pourquoi ne pas faire évoluer le traditionnel schéma de jeu? Ainsi les orléanais ont testé plusieurs formules ce jeudi lors de la mise en place d'avant-match. Et notamment une assez inédite avec 3 défenseurs centraux et 2 attaquants, mais aucune garantie qu'elle soit mise en place face au Paris FC.

Keita et Mutombo font leur retour. Cédric Cambon, sorti à la mi-temps à Caen, est de nouveau opérationnel. - USO Foot

USO/Paris FC c'est à vivre dès 19H30 sur France Bleu Orléans avec votre traditionnel concours de pronostics.