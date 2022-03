Ligue 2 : un Pau FC en quête de rachat sur la pelouse du Paris FC

Il n'y a pas encore de quoi s'inquiéter, mais une nouvelle défaite ce samedi soir à 19h sur la pelouse du Paris FC commencerait à jeter le doute sur la fin de saison du Pau FC. Pour cette 30ème journée de Ligue 2, les Palois huitièmes du classement et qui viennent de s'incliner deux fois de suite, à Dunkerque (1-0) puis au Nouste Camp contre Grenoble (1-0), affrontent une équipe deuxième de ce même classement et qui candidate donc à une accession directe en Ligue 1.

"Paris est favori. Ils sont en haut, ça n'est pas pour rien mais on va jouer crânement notre chance", déclare l'entraîneur du Pau FC Didier Tholot, qui dit "avoir vu du mieux dans l'attitude" ce mardi contre Grenoble, malgré la défaite. "On a envie de vite reprendre le chemin de la victoire et de vite reprendre des points", affirme le capitaine Antoine Batisse. Même si cette semaine les Parisiens se sont inclinés 3 buts à 0 à Nancy, lanterne rouge de Ligue 2, "il faut faire attention aux bêtes blessées", rappelle Antoine Batisse.

Le match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Béarn Bigorre