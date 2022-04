Ligue 2 : un petit Sochaux réalise un grand coup à Pau (0-1)

Le FCSM a eu du mal ce samedi soir à Pau. Mais les Sochaliens ont tenu bon, et repartent avec trois points très importants. Car dans le même temps, le Paris FC a perdu, et Ajaccio a fait match nul. Sochaux repasse quatrième.

Aldo Kalulu avait prévenu : en cette fin de saison, Sochaux est en mode "mercenaire". Les Jaune et Bleu étaient venus à Pau avec comme seul objectif de prendre trois points. Mission réussie.

Pau joueur

Le FCSM a su être très réaliste dès le début de la rencontre. Sur la première occasion sochalienne, Aldo Kalulu a ouvert le score d’une jolie frappe placée (13e).

Ensuite, et c’est inhabituel, Sochaux a laissé le ballon à son adversaire. On a déjà vu le FCSM le faire parfois face aux équipes du Top 5, mais rarement (jamais ?) face aux autres. À l’arrivée, Pau a eu 52.3% de possession de balle.

Turn-over sochalien

Une physionomie de match qui s’explique peut-être en partie par les choix d’Omar Daf. Le coach sochalien a fait souffler Ndiaye et Thioune. Kaabouni et Lopy, leurs remplaçants, retrouvent du rythme, mais l’absence du duo habituel au milieu s’est faite ressentir.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

À droite, Marvin Senaya a aussi retrouvé un poste de titulaire à la place de Valentin Henry, touché aux côtés contre Toulouse et ménagé.

Des résultats qui donnent le sourire

Mais en cette fin de saison, qu’importent la manière et les hommes au FCSM. Les sochaliens sont habités par l’envie de finir la saison en boulet de canon. Ils sont en train de réussir leur pari : sept matchs d’affilée sans défaite, dont cinq victoires.

Et ce vendredi soir, la chance qui les fuyait vis à vis de la forme des concurrents directs leur a enfin souri. Le Paris FC s’est incliné à Bastia (2-1), et Ajaccio ne ramène qu’un point de Valenciennes (0-0). Sochaux est quatrième, et pourra regarder le match d’Auxerre (3e) samedi à Caen l’esprit plus libéré.

Le FCSM va aussi pouvoir souffler. Après une semaine à trois matchs, les Jaune et Bleu ne joueront que samedi prochain, à domicile, contre Bastia.